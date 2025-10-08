La Niña se întoarce: Iarna 2025/2026 promite frig și ninsori ca pe vremuri în Europa și SUA

Chiar dacă nu fiecare zonă va experimenta temperaturi extreme, combinația dintre factorii oceanici și atmosferici actuali indică șanse mari pentru revenirea unei ierni clasice, cu temperaturi scăzute și ninsori semnificative.

Pentru iarna 2025/2026, prognoza analogică sugerează o combinație de factori oceanici și atmosferici care favorizează temperaturi mai scăzute în anumite regiuni ale Americii de Nord și Europei, conform Severe Weather.

Prognoza analogică reprezintă o metodă utilizată de meteorologi pentru a anticipa evoluția iernii prin compararea condițiilor actuale cu cele din anii anteriori care au avut parametri similari. Practic, experții identifică evenimente climatice și atmosferice din trecut și analizează modul în care acestea au influențat tiparele de temperatură și precipitații.

Prin această metodă, se poate estima dacă iarna viitoare va fi mai rece sau mai blândă, unde vor fi maximele și minimele de temperatură și cum se va comporta precipitația sub formă de ploaie sau zăpadă.

La Nina se instalează în Oceanul Pacific

Unul dintre principalii factori care indică o iarnă rece este revenirea fenomenului La Nina, definit de anomalie negativă a temperaturii apei în zona tropicală ENSO (El Niño Southern Oscillation). Această regiune a Oceanului Pacific trece periodic prin faze calde și reci, la intervale de 1-3 ani.

Cele mai recente observații NOAA CRW arată un val de anomalii reci în regiunea tropicală ENSO, ceea ce indică începutul unui episod La Nina slab, ce ar putea dura până în iarna 2025/2026. În trecut, astfel de episoade au generat un sistem puternic de înaltă presiune în Pacificul de Nord și o zonă de joasă presiune deasupra Canadei, ceea ce redirecționează jet stream-ul polar către nordul Statelor Unite.

Această combinație favorizează temperaturi scăzute în vestul și centrul Canadei și în nordul și estul Statelor Unite, în timp ce sud-vestul SUA și estul Canadei experimentează ierni mai blânde. În plus, aerul mai rece din nordul continentului american crește potențialul de ninsori atunci când este prezentă umiditatea atmosferică.

Previziuni pentru Europa

În Europa, modelele indică formarea unei zone de înaltă presiune deasupra părților nordice, ceea ce aduce de obicei aer mai rece dinspre est pe continent. Analizele anilor anteriori arată că există câteva ierni puternice în amestec; de exemplu, anul 1984 reflectă iarna 1983/1984, iar harta anomaliilor de temperatură pentru iernile La Niña/QBO de est confirmă această tendință.

Datorită unor ierni reci în trecut, se observă un semnal rece în cea mai mare parte a Europei și în nordul și centrul Statelor Unite, un efect tipic al unui model perturbat de Vortex Polar. În mod istoric, perturbările Vortexului Polar sunt adesea cauzate de evenimente de încălzire stratosferică (SSW). În timpul iernilor La Niña, există o șansă de 60-75% ca astfel de evenimente să apară, contribuind la slăbirea Vortexului Polar și, implicit, la creșterea probabilității unei ierni reci.

De asemenea, combinarea unui QBO estic negativ cu cantități reduse de gheață marină slăbește suplimentar Vortexul Polar, creând premise pentru un sezon de iarnă mai rece. Analizele temperaturilor în primele 0-30 de zile după un eveniment SSW arată că majoritatea Europei nordice și centrale și părți din Statele Unite tind să fie mai reci decât media, confirmând potențialul rece al acestei combinații. Totuși, acest lucru nu garantează frig extrem în fiecare regiune, ci indică doar o probabilitate crescută de iarnă rece. Vortexul Polar este în prezent prognozat să funcționeze la un nivel neobișnuit de slab, ceea ce sugerează că perturbările viitoare și frigul la suprafață ar putea fi mai intense.

Previziuni pentru zăpadă în America de Nord

Analizele istorice ale iernilor La Nina arată că nord-vestul și nord-estul Statelor Unite, Midwest-ul și estul Canadei sunt regiunile cu cel mai mare potențial pentru căderi semnificative de zăpadă. Modelele de prognoză indică faptul că aerul mai rece, în combinație cu umiditatea disponibilă, poate favoriza apariția unor episoade de ninsoare mai intense decât media.

În trecut, unele episoade La Nina au fost asociate cu ierni extrem de reci, în timp ce altele au adus doar temperaturi ușor sub medie. Totuși, analiza celor mai recente date sugerează că probabilitatea unei ierni reci în această regiune este mai mare decât de obicei.

Ce știm sigur și ce rămâne incert

Specialiștii subliniază că nu fiecare iarnă La Nina va aduce temperaturi extreme în toate regiunile. Totuși, combinarea factorilor La Nina, QBO negativ și evenimente de încălzire stratosferică crește considerabil probabilitatea unei ierni mai reci și mai înzăpezite. În prezent, Vortexul Polar este prognozat să funcționeze la un nivel neobișnuit de slab, ceea ce sugerează o predispoziție pentru perturbări atmosferice care pot amplifica frigul la suprafață.

Meteorologii recomandă monitorizarea atentă a evoluției acestor fenomene în lunile următoare, întrucât variațiile mici în comportamentul ENSO sau al QBO pot influența semnificativ distribuția temperaturilor și precipitațiilor.

Această prognoză detaliată oferă un ghid important pentru cei care vor să se pregătească pentru iarna 2025/2026, indicând că, deși nu toate regiunile vor resimți frig extrem, condițiile sunt favorabile pentru apariția unui sezon de iarnă clasic, cu temperaturi sub medie și episoade de ninsoare semnificative.