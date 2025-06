Consumul de apă cu lămâie pe stomacul gol te ajută să slăbești? Iată ce spune știința!

Această combinație poate îmbunătăți profilul glicemic, controlul greutății și sănătatea metabolică, în principal prin înlocuirea zaharurilor adăugate. De asemenea, acidul citric și vitamina C din lămâie pot favoriza absorbția fierului și susțin echilibrul bacterian intestinal. Un studiu din 2020 a arătat că citricele, în special sub formă de extracte concentrate, reduc semnificativ greutatea, IMC-ul și circumferința taliei, dar efectele sunt mai puțin clare când se consumă fructul întreg, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com, @azerbaijan_stockers

De ce să consumi apă cu lămâie vara

Hidratare



Vara, din cauza temperaturilor ridicate, transpiri mult, iar corpul tău pierde apă și săruri. Adăugând câteva felii de lămâie sau puțin suc natural în apă, îi dai un gust proaspăt, ușor acrișor, care te stimulează să bei mai multă apă. Astfel, te menții hidratat, iar senzația de sete scade, ceea ce ajută la reglarea temperaturii corpului și previne durerile de cap sau oboseala cauzate de deshidratare.

Susține digestia



Lămâia conține acizi naturali (acid citric) care stimulează glandele digestive să producă mai multe sucuri gastrice. Acest lucru ajută la descompunerea alimentelor și la o absorbție mai bună a nutrienților. Vara, când mesele pot fi mai grele, apa cu lămâie consumată dimineața sau după masă poate preveni balonarea, senzația de greață sau arsurile stomacale.

Aport de vitamina C



Vitamina C este un antioxidant puternic, care protejează celulele corpului împotriva stresului oxidativ și întărește sistemul imunitar. Vara, când ești expus la soare, la poluare și la diverse microorganisme, e important să ai un sistem imunitar bine pregătit. Lămâia este o sursă naturală și accesibilă de vitamina C, care ajută la prevenirea răcelilor, dar și la vindecarea mai rapidă a micilor răni sau inflamații.

Efect detoxifiant ușor



Apa cu lămâie stimulează ficatul să elimine toxinele și să producă bilă, ceea ce ajută la o digestie eficientă și la curățarea organismului. Deși nu este un detox drastic, acest efect ușor contribuie la un metabolism mai activ și la eliminarea substanțelor dăunătoare din corp.

Previne respirația urât mirositoare



Acidul citric din lămâie stimulează producția de salivă, care ajută la curățarea gurii de bacteriile care cauzează mirosul neplăcut. De asemenea, apa cu lămâie ajută la eliminarea resturilor alimentare prin curățarea danturii și a limbii.



Ajută la menținerea pielii sănătoase



Vitamina C și antioxidanții din lămâie contribuie la formarea colagenului, proteina responsabilă pentru elasticitatea și fermitatea pielii. În plus, ajută la combaterea efectelor radicalilor liberi produși de expunerea la soare. Consumul regulat de apă cu lămâie poate da pielii un aspect mai luminos, poate reduce petele pigmentare și poate preveni îmbătrânirea prematură a pielii.

