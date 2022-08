Kremlinul are în gând să atace Republica Moldova. Lavrov le-a dat de înțeles moldovenilor că țara lor este următoarea pe listă/ video

În cadrul unu clip publicat de Nexta, pe Twitter, Serghei Lavrov declară că „va face tot posibilul pentru a proteja populația de limbă rusă din Moldova și Transnistria”.

Sub același argument, Vladimir Putin a ordonat invadarea Ucrainei, în urmă cu 6 luni.

„Vom face totul pentru ca interesele populației rusofone din Moldova să nu fie afectate în niciun fel”, a declarat ministrul rus de Externe.

„Să nu uităm că, pe lângă Transnistria, în Moldova mai există și Găgăuzia, care, de asemenea, revendică un statut special. Apropo, ea are unele elemente ale unui statut special. Și cred că liderii moldoveni vor face ceea ce trebuie dacă vor înceta jocurile geopolitice impuse de occident și se vor gândi la interesele acelor oameni care trăiesc unul lângă altul”, a declarat Lavrov.

