Data publicării: 19:56 20 Oct 2025

Kovesi, în cărți pentru șefia SRI? Răspunsul lui Nicușor Dan
Autor: Anca Murgoci

kovesi-figura-de-ceara_69918300 Inquam Photos / Octav Ganea
 

Kovesi, în cărți pentru șefia SRI? Iată răspunsul lui Nicușor Dan!

Întrebat dacă Laura Codruța Kovesi este luată în calcul pentru conducerea SRI, președintele Nicușor Dan a răspuns că nu a analizat această posibilitate și a zis că șefa Parchetului European se află în mandat. 

„Ultima oară când m-am întâlnit cu domnia sa a fost acum 10-12 ani, într-o sală de judecată, eu eram cu urbanismul meu, asta-i tot”, a spus acesta.

Întrebat mai departe dacă are o listă scurtă și dacă au început discuțiile cu liderii coaliției privind numirea viitorului director al Serviciului Român de Informații, Nicușor Dan nu a oferit detalii suplimentare.

„Dar vorbind acum de numirea șefilor de servicii, nu o să spun prea multe înainte ca înțelegerea cu Parlamentul să se facă și oamenii aceștia să fie validați. Am o listă scurtă, sunt discuții care au început și ele așteaptă să nu fim într-o suprapunere cu contextul politic. Discuția e în curs”, a spus Nicușor Dan la Antena 1.

