Klaus Iohannis cere creșterea pensiilor. "E imoral şi incorect ca preţul unor crize să fie plătit numai de pensionari”

Preşedintele Klaus Iohannis a pledat, marţi, pentru creşterea pensiilor, afirmând că este "imoral" şi "incorect" ca doar pensionarii să plătească "preţul" crizelor.



"În condiţiile în care avem inflaţie, avem preţuri în creştere, (...) e evident că şi pensiile trebuie să crească pentru a da şansa pensionarilor să-şi permită cel puţin un minim necesar. Aşa cum cresc salariile atunci când avem inflaţie şi preţuri în creştere, aşa trebuie să crească şi pensiile", a declarat Iohannis, la Buzău.



Potrivit şefului statului, Guvernul va veni cu un plan "serios" pe acest subiect, scrie Agerpres.



"E imoral şi incorect ca preţul unor crize să fie plătit numai de pensionari. Pensionarii nu au nicio posibilitate să intervină cum are cineva care e în deplinătatea forţelor - dacă nu-i ajung banii, îşi caută alt job, poate mai lucrează peste program şi aşa mai departe. Pensionarii stau în ceea ce primesc - pensia lor şi mi se pare rezonabil ca nivelul acestei pensii să fie adaptat situaţiei. E clar că Guvernul trebuie să vină - şi va veni - cu un plan serios care abordează frontal această chestiune", a adăugat preşedintele.



Klaus Iohannis a vizitat Şcoala gimnazială nr. 11 din municipiul Buzău, în contextul Zilei Mondiale a Mediului şi Zilei Învăţătorului.

De ce merge Iohannis la Buzău

DC News l-a contactat pe primarul Constantin Toma, care ne-a oferit detalii despre ce înseamnă acest proiect - premieră națională.

„În urmă cu 2 ani, noi am finalizat un proiect în cea mai mare școală din Buzău, unde învață 2000 de elevi, respectiv prima unitate de învăţământ 100% eco și prima „școală circulară” din România. Aceasta a devenit aproape independentă, din punct de vedere energetic și nu numai. La nivel de deșeuri, colectarea selectivă este pe 8 fracții. Am ajuns la un grad de reciclare de 80%, în România este în jur de 10%. Este o școală pilot și dorim să extindem modelul la toate celelalte unități de învățământ din Buzău. Economia circulară produce zero deşeuri, fie discutăm despre componentă biodegradabilă, fie e o componentă cu 100% potenţial de reciclare.”, a spus primarul Constantin Toma.

Prima reacție a președintelui după ce un tânăr a murit la Festivalul Saga

Klaus Iohannis a venit cu o reacție, după ce un tânăr de 25 de ani, a murit sub ochii prietenilor la Festivalul Saga, din cauza unei supradoze de droguri. Aflat într-o vizită la Buzău, președintele României a fost întrebat de către un jurnalist ce măsuri vor lua autoritățile după acest caz, mai ales că urmează alte două festivaluri la fel de mari: Neversea și Untold.

"Este o tragedie și ne pare rău tuturor că se ajunge la astfel de excese. Cred că este nevoie ca organizatorii să fie un pic mai fermi, dar și aici, dacă vrem să mergem la rădăcină, este nevoie de educație, însă și educația are nevoie de supraveghere și sunt foarte bucuros că domnul ministru de Interne mă însoțește astăzi în delegație și sunt convins că deja se lucrează la o abordare. Noi avem instituții care se ocupă de aceste chestiuni și sper tare mult să ajungem într-o combinație din educație și organizare mai bună la a elimina complet astfel de evenimente tragice. ", a răspuns Klaus Iohannis.

