Data publicării: 09:33 06 Oct 2025

Kim Jong Un, la bordul unei nave de război de 5.000 de tone, echipată cu rachete nucleare
Autor: Crişan Andreescu

Kim Jong Un, la bordul unei nave de război de 5.000 de tone, echipată cu rachete nucleare Foto Agerpres
 

Kim Jong Un a inspectat duminică Cheo Hyon, noua navă de război de 5.000 de tone menită să ''pedepsească provocările inamice'', au raportat media de stat, informează AFP.

Kim Jong Un a inspectat duminică Cheo Hyon, noua navă de război de 5.000 de tone menită să pedepsească provocările inamice, au raportat media de stat, informează AFP.

Dezvăluit în aprilie de Phenian, Choe Hyon este primul distrugător de 5.000 de tone al Coreei de Nord echipat cu rachete nucleare.

Lansarea Choe Hyon este o demonstrație clară a dezvoltării forțelor armate orientate spre doctrina Juche (ideologia dezvoltată de Kim Ir-Sen, de suveranitate politică, independență economică și autonomie militară), a declarat liderul nord-coreean, potrivit agenției oficiale KCNA.

Capacitățile formidabile ale marinei noastre trebuie să fie exersate în oceanul vast, pentru a descuraja sau contracara și pedepsi provocările inamicului la adresa suveranității statului, a adăugat el.

Distrugătorul Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone pe care Coreea de Nord le deține în arsenalul său, ambele finalizate anul acesta. Kim Jong Un s-a angajat să construiască un alt distrugător de același tip înainte de octombrie 2026, pentru a întări capacitățile navale ale țării sale.

Potrivit armatei sud-coreene, această navă ar putea fi dezvoltată cu ajutorul Rusiei, poate în schimbul desfășurării a mii de soldați pentru ajutorarea Moscovei în războiul ei împotriva Ucrainei.

Fotografii ale agenției KCNA îl arată pe liderul nord-coreean supervizând ceea ce pare a fi o sală de control în interiorul navei, cu ecrane afișând oceanul în jurul peninsulei coreene. O altă fotografie îl arată în timp ce arată cu degetul spre o hartă neclară în fața generalilor.

Această vizită survine după ce Kim Jong Un a anunțat desfășurarea de mijloace speciale contra vecinului său din Sud, fără a preciza natura lor, potrivit unor declarații difuzate duminică de agenția KCNA.

Circa 28.500 de soldați americani staționează în Coreea de Sud pentru a contracara amenințările militare ale Phenianului, iar luna trecută ei au întreprins un exercițiu militar comun împreună cu aliații lor sud-coreean și nipon.

Coreea de Nord denunță în mod regulat aceste exerciții, pe care le consideră repetiții în vederea unei invazii, în timp ce aliații insistă asupra caracterului lor defensiv. 

