Kelemen Hunor, după numirea lui Cioloș: Nu poți să spui că astăzi te dau jos, îți dau un pumn în gură și a doua zi te cer de nevastă

Prezent la B1TV, Kelemen Hunor, președintele UDMR, a vorbit despre desemnarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier al României:

„În acest moment nu pot să vă spun altceva decât că este o propunere a președintelui și mai departe vom vedea. Președintele a făcut ce era de făcut, a văzut că există o majoritate PSD-USR-AUR. Din această majoritate a existat o singură propunere, Dacian Cioloș. A fost ultima majoritate probată prin vot.

Faptele arată că acolo există o majoritate de 281 de voturi. Președintele a venit și a propus așa cum scria în decizia CCR, o propunere care poate să întrunească o majoritate care a fost probată săptămâna trecută.

Cam de patru săptămâni nu am vorbit cu Dacian Cioloș. Am discutat undeva în septembrie. Important e că există un premier desemnat și că va veni în parlament cu programul de guvernare și cu lista membrilor Guvernului“, a precizat Kelemen Hunor.

„Nu poți să spui că astăzi te dau jos, îți dau un pumn în gură și a doua zi te cer de nevastă“

„Jocurile de putere chiar nu sunt importante. Important este să plafonăm prețurile, pentru o perioadă de timp, după care trebuie să îi ajutăm și pe antreprenori. Astea sunt lucrurile importante, pandemie, plafonare și buget. Dacian Cioloș are toată șansa să vină cu un guvern sprijinit de acea majoritate. Nu am discutat cu Dacian Cioloș despre așa ceva. Prima oară trebuie să clarificăm de ce a dat jos Guvernul, fiindcă era un lucru să dai jos guvernul ceea ce s-a și întâmplat și un alt lucru să cauți o soluție fără să dai jos guvernul.

Nu poți să spui că astăzi te dau jos, îți dau un pumn în gură și a doua zi te cer de nevastă. E un mod de a face o apropiere destul de ciudată. Nu merge. Eu nu am datele necesare să vorbesc în acest moment și, oricum, dacă UDMR ar susține, nu are majoritate, trebuie să găsească și pe altcineva. Dar eu nu cred că va căuta la noi, va căuta unde are majoritate. Desemnarea lui Cioloș, trece, nu trece, vom vedea miercurea viitoare“, a mai spus Kelemen Hunor.

Dacian Cioloș, premier. Laura Vicol (PSD): Președintele nu a putut accepta soluția rațională. Joacă poker cu românii

Laura Vicol, deputat al Partidului Social Democrat, a comentat decizia președintelui Iohannis de a-l nominaliza pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier:

„În timp ce românii mor cu sutele, noi, cu toții, trebuie să asistăm la un joc politic de un maxim cinism, ce va avea drept consecință prelungirea crizei politice și a suferinței românilor. Nominalizarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier arată că nici măcar în ultimul ceas președintele nu a putut accepta soluția rațională pentru acest moment: un guvern non-politic pentru a gestiona țara până la alegerile anticipate, la rândul lor absolut necesare.

Din motive greu de înțeles de orice om rațional din această țară, președintele a ajuns să nominalizeze o persoană fără sprijin politic. Această nominalizare este un act de iresponsabilitate la cel mai înalt nivel al statului.

Românii nu au timp și nu au dorința de a sta să analizeze jocurile președintelui și care sunt mizele din spatele acestui gest. România este devastată de valul 4 al pandemiei de coronavirus, total nepregătit de guvernarea PNL-USR-UDMR și despre care președintele Klaus Iohannis și premierul demis Florin Cîțu au zis că nu mai vine. Dar a venit“, spune Laura Vicol (citește continuarea AICI).