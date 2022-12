ISU Giurgiu, recomandări pentru părinţi înainte de Crăciun: Să se ţină cont de faptul că sunt atraşi de toate obiectele mici

"AI GRIJĂ la cea mai mare grijă: SIGURANŢA copilului tău!



Perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai frumoasă pentru copii, iar părinţii sunt cei care trebuie să se asigure că cei mici se vor bucura, în siguranţă, de toate momentele legate de Crăciun sau Revelion.



O atenţie deosebită trebuie acordată jucăriilor pe care copiii le primesc în dar. Acestea trebuie să fie potrivite fiecărei vârste. Cele care conţin piese de mici dimensiuni pot fi înghiţite sau introduse în nas, fără ca micuţii să-şi dea seama că, din joacă, se pot asfixia. Pentru a preveni astfel de accidente, părinţii trebuie să citească recomandările cu privire la vârstă şi avertizările pe care producătorii le menţionează pe ambalajul fiecărui produs. Verificarea tuturor jucăriilor din casă şi identificarea celor care pot fi dezmembrate este, de asemenea, o măsură de precauţie.



La fel de importantă este şi supravegherea permanentă a copiilor mici atunci când aceştia se joacă. Trebuie să se ţină cont şi de faptul ei sunt atraşi de toate obiectele mici, motiv pentru care se impune respectarea urmptoarele recomăndari:



- ţineţi departe de copii produse precum boabele de fasole, porumb, mazare, orice fel de seminţe, mărgele, polistiren, nasturi, plastilina, fragmente de jucării, ţigări, tutun, monede, baterii mici, magneţi etc.;



- nu lăsaţi poşeta la îndemâna copiilor! Aceştia ar putea să găsească în interior obiecte mici precum monede, accesorii de păr, arcuri de pix etc.;



- nu lăsaţi niciodată medicamente în locurile în care copiii pot avea acces şi nu le spuneţi acestora că pastilele sunt "bomboane" sau că medicamentul sub formă de sirop este "dulceaţă" pentru că, într-un moment de neatenţie, aceştia le pot consuma ca şi când ar fi dulciuri;



- nu depozitaţi produse de curăţenie sau substanţe chimice în apropierea hranei. Păstraţi-le doar în ambalajele originale şi asiguraţi-vă că cel mic nu are acces la acestea;



- excludeţi din alimentaţia copilului orice produs care prezintă risc de sufocare la vârstă mică: bucăţi de legume sau fructe tari, bomboane, acadele, guma de mestecat;



- învăţaţi-i să mănânce încet pentru a nu se îneca!", transmite ISU Giurgiu.

8 din 10 români vor face sărbătorile acasă. Jumătate dintre ei au un buget mai mic faţă de anul trecut

Românii se pregătesc să-și petreacă Sărbătorile mai mult acasă, decât plecați în vacanță și cu bugete în scădere din cauza creșterii prețurilor la utilități, alimente și carburanți, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bankîn parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

Bugetul mediu alocat sărbătorilor de iarnă se ridică anul acesta la 1090 de lei, în creștere cu 7% față de anul trecut. Însă doar 25,4% dintre respondenți spun că își permit un buget mai mare de Crăciun, față de 46,8% dintre respondenți care au declarat că anul acesta vor avea mai puțini bani pentru cheltuielile de sărbători, în timp ce 22,6% își vor menține bugetul constant.

Printre principalele motive pentru reducerea cheltuielile de sărbători față de anul trecut se numără: creșterea prețurilor la utilități - gaze, electricitate, întreținere, menționat de 40,3%, creșterea prețurilor la alimente - 34,6% și creșterea prețurilor la carburanți pentru 17,7%. CITEŞTE AICI MAI MULTE

