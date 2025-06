Israel: Pierderi estimate la 12 miliarde de dolari în războiul său împotriva Iranului

Pentru a finanța costurile războiului, Israelul va trebui să-și majoreze deficitul bugetului național la aproximativ 6%, cu mult peste plafonul de 4,9% stabilit de Ministerul Finanțelor israelian.



Costurile estimate cuprind cheltuielile militare, pagubele provocate de rachete, eforturile de reconstrucție și plata despăgubirilor pentru civili și întreprinderi. Analiștii estimează că suma totală ar putea ajunge la 20 de miliarde de dolari odată ce daunele indirecte și compensațiile pentru civili vor fi calculate integral.



22 de miliarde de shekeli 'absorbiți'



Publicația israeliană Yedioth Ahronoth a relatat că Trezoreria a absorbit deja 22 de miliarde de shekeli (aproximativ 6,46 miliarde de dolari) în costuri legate de război.



Potrivit autorităților israeliene, Iranul a lansat peste 550 de rachete balistice, dar numai 31 au lovit zone populate. Cu toate acestea, 28 de persoane au fost ucise în atacurile iraniene. În Iran, campania israeliană de bombardamente a făcut sute de morți, notează L'Orient-Le Jour, citând surse iraniene.



Ca urmare a pagubelor și epuizării resurselor de apărare, armata israeliană a solicitat suplimentar 40 de miliarde de shekeli (circa 11,7 miliarde de dolari) pentru a se reaproviziona cu muniție și a-și susține forțele de rezervă. Această solicitare urmează unor cereri anterioare de finanțare în valoare de 10 și 30 de miliarde de shekeli, formulate de armată înainte ca Israelul să declanșeze campania de bombardamente din 13 iunie împotriva Iranului. Teheranul a reacționat la atacul israelian care a eliminat un număr mare de înalți responsabili iranieni și mai mulți oameni de știință în domeniul nuclear.



Conform unor calcule, numai reabilitarea locuințelor israeliene avariate s-ar cifra între 1 și 1,5 miliarde de shekeli, adică între 294 și 440 de milioane de dolari.



Costurile operațiunilor militare, potrivit estimărilor, - inclusiv campaniile aeriene, logistica și costul mobilizării unităților de rezervă - au fost evaluate la 10 miliarde de shekeli (2,9 miliarde de dolari). Alte cinci miliarde de shekeli (aproximativ 1,5 miliarde de dolari) sunt legate de pagubele provocate de atacurile cu rachete iraniene asupra clădirilor și infrastructurilor. Încă cinci miliarde de shekeli (1,5 miliarde de dolari) au fost alocate pentru despăgubirea, proprietarilor de întreprinderi și angajaților relocați.



Pagube mai mult decât duble decât cele din 7 octombrie 2023



O sursă a Yedioth Ahronoth a afirmat că rachetele iraniene au provocat aproape dublul pagubelor totale cauzate de atacul întreprins de grupare islamistă palestiniană Hamas la 7 octombrie 2023 și de luptele care au urmat. Până în prezent, aproximativ 40.000 de cereri de despăgubiri au fost depuse de cetățeni și companii, iar șeful Departamentului autorităților fiscale pentru plata prejudiciilor, Amir Dahan, afirmă că acest număr ar putea ajunge la 50.000 sau mai mult.



Instalații strategice precum Institutul de Științe Weizmann din Rehovot și rafinăria de petrol Bazan din Haifa au fost afectate direct, provocând perturbări semnificative. O clădire a 'Pentagonului israelian' a fost de asemenea lovită în cursul primului atac de represalii al Iranului. Kirya, așa cum este numită, este situată în centrul orașului Tel Aviv și cuprinde un vast complex subteran.



Apel la SUA



În prima săptămână de război, Israelul a cheltuit aproximativ 5 miliarde de dolari, sau 725 de milioane de dolari pe zi, pentru operațiuni ofensive și pentru apărare, potrivit Financial Express.



Wall Street Journal a relatat că numai funcționarea sistemelor de apărare antirachetă israeliene a costat între 10 și 200 de milioane de dolari pe zi.



O sursă din Ministerul de Finanțe israelian a declarației pentru Yedioth Ahronoth că 'Israelul ar putea solicita sprijin financiar suplimentar SUA, sub forma unui ajutor direct sau garanții de împrumut' pentru satisfacerea nevoilor urgente și redresare.



Costurile se extind și la pierderile de piață. Aeroportul Ben Gurion - principala poartă de intrare internațională în Israel și-a suspendat majoritatea lor. În mod normal, acesta primește între 300 de călători și 35.000 de pasageri pe zi. El Al, compania aeriană națională a Israelului, și-a suspendat operațiunile și a redirecționat avioanele pentru a evita traiectoriile rachetelor iraniene, ceea ce a dus la pierderi de 6 milioane de dolari.



Bursa israelă a diamantelor, care sunt aproximativ 8% din export naționale, a fost, de asemenea, afectată, ceea ce a provocat panică în rândul investitorilor și o prăbușire spectaculoasă a pieței.



În pofida încetării focului instituite sub egida SUA, care a pus capăt conflictului marți dimineață, consecințele financiare și sociale ale războiului rămân semnificative. 'N-am mai văzut niciodată pagube de o asemenea amploare într-un timp atât de scurt. Implicațiile pe termen lung pentru economia israeliană nu sunt încă cunoscute, potrivit unei declarații atribuite lui Amir Dahan, precizează Agerpres.

