Ironia sorții cu Liz Truss, premier al Marii Britanii. Hartmann: Istoria are un umor deosebit / video

H. D. Hartmann, analist de politică externă, a vorbit despre răsturnările de abordare pe care Liz Truss, noul premier al Marii Britanii, le-a avut față de Brexit și față de monarhia britanică:

„La început, Liz Truss a fost împotriva Brexit-ului, a făcut parte din acea grupare a Partidului Conservator care s-a opus cu îndârjire ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeană și la jumătatea campaniei a întors-o. La acel moment ea a fost dată ca decedată din punct de vedere politic, conservatorii au avut impresia că ea nu va mai avea resursa să își revină. S-a întâmplat Brexit-ul, iar ea a urcat pe treptele puterii.

Astăzi, la Balmoral, amândoi s-au dus, fiecare cu Mașina lui, Johnson să se întâlnească pentru ultima dată cu regina în calitatea sa de prim-ministru, ea s-a urcat în altă mașină, pe un alt drum, tot la Balmoral, pentru a primi însărcinarea de a forma un nou guvern“, a spus H. D. Hartmann.

Relația lui Liz Truss cu regina Marii Britanii

„Guvernele Marii Britanii nu sunt ale Marii Britanii, ci sunt ale Majestății Sale, nu se formează decât la invitația suveranului britanic. Primul-ministru formează guvernul în numele și spre plăcerea Majestății Sale. Este o formulă simbolică, Marea Britanie fiind o monarhie constituțională.

Relația cu regina este o ironie a sorții. Atunci când începi la 18-19 ani să lupți împotriva monarhiei (citește AICI), iar la 40-45 de ani să te duci la monarhul pe care voiai să-l dai jos, să-i ceri să te invite să formezi guvernul în numele său, este o ironie a sorții. Istoria are un umor deosebit. Această regină a avut 14 prim-miniștri, începând cu Winston Churchill, majoritatea dintre ei fiind de stânga, unii anti-monarhiști convinși, care de-a lungul mandatelor lor au devenit monarhiști.

Tony Blair și soția sa erau cunoscuți pentru manifestațiile la care participau împotriva monarhiei, iar cel care va salva monarhia britanică de la dezastrul pregătit de către forțe obscure la moartea nefericitei prințesei Diana va fi tocmai Tony Blair. El a făcut în așa fel încât furia populației, pentru faptul că protocolul regal nu a permis unei fost soții de prinț de Wales, pentru că mama unui viitor rege să fie înmormântată cu onoruri regale, această furie populară se îndrepta spre familia regală, iar Tony Blair este cel care a salvat familia regală“, a spus, la DC News, la emisiunea Geostrategica, H.D. Hartmann.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/viMHfnzbf-M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Liz Truss promite la Downing Street că va scoate ţara din furtună, în timp ce protestatarii se auzeau în apropiere

Liz Truss, devenită marţi premier al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, a susţinut prima ei intervenţie în faţa reşedinţei oficiale de la Downing Street 10, promiţând că va scoate din furtună ţara sa care se confruntă cu o criză majoră provocată de inflaţie, de ameninţarea recesiunii şi de creşterea costurilor energetice.

Sunt încrezătoare că împreună vom putea depăşi furtuna, ne vom putea reconstrui economia şi putem deveni Marea Britanie modernă şi strălucitoare pe care ştiu că putem fi, a asigurat succesoarea lui Boris Johnson, potrivit Agerpres.



Aceasta este misiunea noastră vitală de a asigura oportunităţi şi prosperitate pentru toţi cetăţenii şi generaţiile viitoare. Sunt hotărâtă să am rezultate, a insistat ea, subliniind că primele trei priorităţi ale sale vor fi economia, criza energetică şi îmbunătăţirea sistemului naţional de sănătate publică.



Voi reduce taxele pentru a răsplăti munca grea şi a stimula creşterea economică ce are la bază mediul de afaceri, a promis noua şefă a guvernului britanic de dreapta, care în plus este o politiciană cu o concepţie economică profund liberală (citește continuarea AICI).

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News