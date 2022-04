IREAL! Kremlinul avertizează că 'va declara război' Ucrainei

Deși poate părea surprinzătoare, declarația lui Peskov are sens, întrucât rușii obișnuiți nu știu oficial că Rusia invadează Ucraina.

Oficialii ruși nu folosesc cuvântul „invazie” și nici „război”, ci denumesc incursiunea militară în Ucraina ca fiind „o operațiune specială”.

„Dacă Ucraina va continua provocările prin atacarea orașelor ruse, atunci Rusia va fi obligată să declare război împotriva Ucrainei”, a declarat Peskov, citat de Visegrad24.

Autoritățile ruse acuză de câteva zile lovituri militare ale ucrainenilor asupra unor localități ruse de la graniță.

Kremlin spokesman Dmitri Peskov:



“If Ukraine continues its provocations by attacking Russian cities, Russia will be forced to declare war against Ukraine”.



