Ionuţ Stroe despre mărirea pensiilor: Ne dorim să-i ajutăm pe români să depășească acest moment de dificultate

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuţ Stroe, afirmă că în mod cert va exista spaţiu bugetar pentru majorarea pensiilor, în aşa fel încât pensiile să acopere pierderea puterii de cumpărare generate de inflaţia înregistrată în ultimele luni. "PNL susține creșterea pensiilor în cuantum de 15% ca si buget, pentru să deblocăm acești bani pentru a mări pensiile . Aceasta creștere poate fi compusă pe de o parte de 6,1 %, care evident reprezintă rata inflației pe anul trecut , așa cum prevede legea, iar pentru restul de 9% pe care le considerăm oportune pentru a fi alocate pensionarilor sa propunem noi liberalii de o alocare graduala, de beneficii suplimentare, care practic să ofere celor vulnerabili în acest moment mai multe resurse și bineînțeles tuturor categoriilor de pensionari pe care le putem fixa la nivelul anumitor praguri beneficii suplimentare."

Cu cat pensia e mai mare, bonusul e mai mic?

"În cuantum s-ar putea ca suma celui cu pensie mai mare sa fie mai mare decat a celui oferita celui mai mic, dar in termini reali cel cu pesnie mai mica va fi cel mai ajutat. 6 procente dintr-o anumită suma s-ar putea să reprezinte mai mult decat 15 % dintr-o sumă mai mică. Calculele și datele tehnice le vom oferi după ce vom lua decizia în Coaliție, apropos de cât și cum vor creste pensile fiecărei categorii , in funcție de niște praguri pe care le putem fixa impreuna si cred că, per ansamblu, toți pensionarii în momentul în care vom lua aceasta decizie vor fi multumiti." a explicat Stroe într-un interviu pentru TVR.

Cât va fi alocat acelor bonusuri pentru pensiile mici?

Nu va pot oferi eu aceste calcule, cu siguranța Ministerul Muncii poate sa o facă , este doar o schema, doar o propunere pe care am avut-o în PNL, pentru a avansa și public si în cadrul discutiilor coalitiei aceasta creștere de 15%.

Din punctul meu de vedere, și acest lucru probabil va fi confirmat si de Ministerul Muncii și de Ministerul de Finanțe , este o formula echitabilă în aceste vremuri dificile, în felul acesta am ajuta pe cei care traversează aceasta perioada de criza mondială mai mult și am proteja in felul acesta puterea de cumparare a tutoror vârstnicilor, nu numai celor care datorită contribuției, muncii, au pensii ceva mai mari.

România, în momentul de față, are o rată a inflației, aș spune, mică, în comparație cu celelalte state europene. Am controlat acest lucru și prin repetatele OUG din zona energiei, cum a confirmat și guvernatorul BNR. Ne dorim, în continuare, să-i ajutăm pe români să depășească acest moment de dificultate. În legătură cu această soluție aș spune că este constituțională, nu cred că cei care ar putea contesta acest lucru ar avea câștig de cauză, pentru că este o situație cu caracter temporar, o chestiune care ține de o decizie de moment și de un context economic dificil - se mai arată în comunicat.

