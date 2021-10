"De multe ori aud acest lucru și este trist că aud chiar și din partea femeilor. Mă doare când văd astfel de comentarii din partea unor oameni care chiar nu mă cunosc. Dar nu ai cum să mulțumești pe toată lumea. Dar să nu uităm că toți suntem oameni, greșim, dar măcar eu îmi asum, nu am fost niciodată premiantă la școală. Sunt o fată modestă, din Timișoara", a spus Ioana Filimon pentru viva.ro.

"Sunt o femeie simplă, modestă și provin dintr-o familie modestă, dar unită. Mai am un frate. Am o relație foarte bună cu părinții și am avut o copilărie foarte frumoasă. Am fost un copil activ, nu stăteam locului deloc. Adolescența nu a fost o perioadă foarte frumoasă, am avut parte de bullying. Chiar m-am dus odată la mama, plângând, și am întrebat-o ce să fac. Mă dureau remarcile legate de aspectul fizic, de buzele mele mai proeminente", a mai spus aceasta.

"Mă simțeam rățușca cea urâtă"

"În copilărie mă simțeam rățușca cea urâtă din cauza poreclelor pe care mi le dădeau copiii, pentru că aveam buze mai proeminente. La 16 ani am realizat că sunt frumoasă, atunci când am participat la primul concurs de Miss. Nu am avut un loc pe podium, dar am primit titlul de Miss Fotogenie și m-au felicitat fotografii, mi-au spus că dau bine pe cameră. Atunci am simțit că m-am transformat”, povestea recent Ioana Filimon, potrivit ciao.ro.

"Mama mea m-a îndrumat către cursuri de modelling, pentru că mergeam cu vârfurile picioarelor în interior. Dorea să îmi corecteze postura și mersul. M-a trimis și la dansuri, dar modellingul mi-a plăcut. Aveam 13 ani. De mică visam să fiu Miss, să port coroana pe care o vedeam la televizor purtată de fetele care câștigau concursurile. De asta mi-am și ales Facultatea de Protecția Mediului, pentru că o fată care a câștigat un concurs a spus că își dorește să salveze planeta. Am spus că voi urma studiile în acest sens ca să câștig și eu un concurs de Miss, ceea ce s-a întâmplat. Și mi-a plăcut mult domeniul când l-am aprofundat”, a mai spus tânăra.