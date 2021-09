Catinca Roman, amintiri dureroase: Ai mei nu m-au plăcut! Au făcut diferențe între mine și Oana

Petre Roman a devenit tatăl vitreg al Catincăi pe când aceasta avea doar șase ani.

“Eram un copil introvert, unde mă puneau acolo stăteam. La prima mea întâlnire cu tata, Petre mi-a adus o bicicletă, să mă îndulcească. Eu am un tată biologic, iar Petre Roman mi-a fost mai mult mentor. Dar eram dificilă în alte direcții. Și acum mama îmi spune că ea nu m-a înțeles niciodată pe deplin. Mi-a fost condusă viața în așa fel încât nu mai aveam stăpânire pe ea. M-am simțit de multe ori un copil abandonat, deși am avut o relație bună cu Petre Roman. Pentru un copil de vârsta aia e complicat să gestioneze situațiile de genul acesta. La momentul respectiv nu-mi lipsea nimic. Mă întrebam de ce sunt nefericită, de ce îmi aleg întotdeauna bărbați-trofeu. O să sune dur, dar nu mă plăceam, pentru că nici ai mei nu m-au plăcut”, a declarat Catinca Roman, în emisiunea online În oglindă.

"S-au făcut diferențe la noi în casă între mine și Oana. Dar nu de genul că îi cumpărau ei mai multe jucării. Undeva la nivel subliminal exista o oarecare diferență. Într-un fel mama se simțea obligată să-i acorde mai multă atenție fructului rezultat din pasiunea lor. Ai mei nu au știut să ne unească pe mine și pe Oana”, a mai spus Catinca.

"Am avut întotdeauna un parcurs diferit"

"Eu am avut întotdeauna un parcurs diferit. Nu m-am căsătorit niciodată, chiar dacă am avut un copil. N-am crezut niciodată în familia standard. Nu zic nu e bine, dar nu e de mine. Pentru mine contează foarte mult întâlnirile cu oameni care îţi marchează în mod diferit anumite perioade ale vieţii', spunea, în urmă cu ceva timp, Catinca Roman, în emisiunea "Agenția Vip", de la Antena Stars.

"La vremea respectivă, faptul că am făcut un copil necăsătorită a fost privit într-un mod dubios. Am avut comentarii și din partea celor apropiați. Acum e altceva, e cool să fii părinte singur. Am fost cerută în căsătorie, dar nici nu mi-a trecut prin cap", mai spunea ea.

