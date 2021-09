Cum a scăpat Adriana Bahmuțeanu de aproape 20 de kg: Am slăbit ca economia României. E ultima invenție

"Am slăbit precum economia României. Stai să vezi la iarnă ce o să slăbesc, vine gigacaloria 80%. Atunci o să fiu băț. Nu am slăbit chiar 20 în cap, dar sunt pe drumul cel bun. Aveam vreo 86 de kilograme. Din fotomodel, ajunsesem fotopurcel", a spus Adriana Bahmuțeanu în emisiunea "Xtra Night Show", de la Antena Stars.

Vedeta ar fi slăbit cu ajutorul unor injecții pe care trebuie să le faci timp de șase luni de zile și a fost atentă la tot ce a mâncat. A renunțat la pâine și a consumat foarte multe legume.

"E ultima invenție în materie de slăbit"

"Sunt într-un proces continuu, mănânc foarte multe vegetale crude, ronțăi câte ceva, mănânc salate și fac niște injecții. Eu m-am dus la medic. Am zis că pocnesc, mi-am schimbat toată garderoba că nu mă mai cuprindea nimic și m-a pus pe dieta asta care nu te înfometează, dar este foarte bună. Am renunțat să mai mănânc pâine. M-am dus cu analizele medicale și mi-a dat niște injecții care anihilează pofta de mâncare din creier. Nu știu ce conțin. E ultima invenție în materie de slăbit. S-a inventat o nouă substanță care anihilează din creier pofta de mâncare. E brevetată, este un tratament din Uniunea Europeană. Îți trebuie rețetă și se ia doar cu recomandarea medicului. Iau și vitamine, enzime, am un program foarte ok. Mă simt bine. Am început să intru în vechile haine. Injecțiile astea se fac timp de șase luni. Este foarte bine", a mai spus vedeta.

"Dimineaţa mănânc un ou fiert, apoi un măr. Puțin, nu mănânci mult. Bagi ceva la maț să nu stai pe stomacul gol. Fructele e bine să le mănânci dimineaţa. Nu m-am zbârcit. M-am ascuțit ca lupta de clasă. În iarna asta, oricum, trebuie să mâncaţi mai puţin că nu mai aveţi ce", a spus Adriana Bahmuțeanu.

"Mi se pare o prostie să ţii dietă"

"Nu ţin nicio dietă. Mi se pare o prostie să ţii dietă pentru că, de regulă, nouă oamenilor ne place ceea ce este interzis. Nu cred în diete. Sunt ovo-lacto-vegetariană de vreo şase ani. Mănânc cât îmi place. Evit prăjelile, evit să mănânc multă pâine albă de cumpărat. Mănânc mai mult pâine neagră, integrală. Încerc să mănânc sănătos, să mănânc multe legume, salate. Îmi fac singură ciorbe acasă", spunea Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu un an, într-un interviu pentru DCNews.