"Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri". Denise Rifai, despre bărbatul din viața ei: Mă aflu în echilibru

Întrebată ce calități trebuie să aibă un bărbat pentru a te cuceri, Denise Rifai a spus, pentru cancan.ro, că "în primul rând trebuie să fie foarte inteligent, să îmi dea acel sentiment de siguranță, de încredere că voi avea alături de mine un partener în orice situație ne va aduce viața. Sunt o femeie puternică, pragmatică, dar în același timp am acea latură sensibilă care are nevoie de tandrețe, de atenție, de afecțiune. Întotdeauna mi-au plăcut bărbații blonzi, cu ochii albaștri, am avut această sensibilitate pentru tipologiile nordice".

Cât despre bărbtaul din viața ei, Denise Rifai a spus-o clar: "Referitor la viața mea privată, ce pot să spun este că mă aflu în echilibru. Mă simt perfect și îmi doresc să țin acest aspect doar pentru mine, tocmai pentru că e vorba de viața mea intimă. Știu că mă înțelegeți și vă mulțumesc mult pentru asta".

"Am fost cerută în căsătorie"

"Am fost cerută în căsătorie la viața mea. Nu sunt căsătorită și nu știu dacă mă voi căsători vreodată", spunea Denise Rifai, în urmă cu ceva timp. pentru okmagazine.ro.

"Îmi doresc foarte mult să am copii, însă îi voi avea când va exista un partener cu care să pot crește un copil echilibrat. El are nevoie de ambii părinți și când aduci pe lume o ființă trebuie să fii într-un cuplu solid, să te cunoști cu omul de lângă tine, astfel încât să îi oferi o educație bună, dar și un mediu frumos în care să crească. Dacă nu voi cunoaște un astfel de bărbat, nu voi face niciodată copii și nu este nicio problemă, nu mă grăbesc", a mai spus prezentatoarea tv.

"A fost pură și foarte frumoasă. Toată viața mea mi-au plăcut oamenii deștepți cu care poți construi. Nu au contat niciodată banii cât au contat disciplina, inteligența și dorința de a face ceva în viață. Eu sunt un om foarte muncitor și îmi plac oamenii asemeni mie. Un om deștept își face rostul lui în viață și luptă, iar asta îl ajută să aibă și un anumit caracter. Acestea au fost calitățile pe care le-am căutat la un bărbat. Prima poveste de iubire a fost una foarte pură, cu un băiat care avea aceste călități pomenite mai sus", a spus Denise Rifai pentru okmagazine.ro.