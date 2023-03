Dezvoltatorul John Mayer a antrenat inteligența artificială pentru a imita vocea fondatorului Apple, Steve Jobs. Rezultatul a fost impresionant, iar faptul că vorbește un robot este aproape insesizabil, conform GamingDeputy.

Pentru a face conversația cu Jobs semnificativă, un chat de rețea neuronală a fost conectat la alte rețele neuronale și ele au fost atașate la Messenger. Utilizatorul a adresat întrebarea lui Jobs în messenger și a primit un răspuns prin mesaj vocal de la fondatorul Apple, care este mort din 2011.

„Spuneți-mi în detaliu despre ce s-a întâmplat cu Gizmodo și iPhone, inclusiv ce simțiți despre asta?”, a întrebat John Meyer.

„Ei bine, John, a fost o situație dificilă pentru mine și companie. Am pierdut un prototip de iPhone 4 și l-am primit înapoi la Gizmodo, după care am postat detalii despre el online.

Am fost supărați, dar mi se pare că până la urmă totul s-a rezolvat bine – am mers în instanță și am rezolvat problema în plan legal”, a spus robotul cu vocea lui Jobs.

John Mayer publică periodic înregistrări ale conversațiilor sale cu virtualul Steve Jobs.

