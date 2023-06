Inteligența artificială a descoperit noi desene misterioase Nazca în deșertul din Peru / foto

O echipă de la IBM Japonia și Universitatea Yamagata a folosit algoritmi de învățare profundă pentru a scana fotografii aeriene care surprind părți din deșertul Nazca, deșertul de coastă din sudul Peru, care este bine cunoscut pentru lucrările antice de artă antice, conform IFL Science.

Folosind această tehnică, oamenii de știință susțin că pot sesiza potențialele geoglife de aproximativ 21 de ori mai repede decât cu ochiul liber.

Modelul face acest lucru analizând rapid imaginile și învățând să înțeleagă care caracteristici sunt asociate cu anumite categorii, care în acest caz sunt liniile geoglifelor deșertului Nazca.

„Învățarea profundă este o metodă de învățare automată care construiește și antrenează rețele neuronale, care sunt inspirate de interconexiunea celulelor nervoase din creier, pentru a permite computerelor să învețe caracteristicile din cantități mari de date și, ulterior, să facă predicții sau să ia decizii. Demonstrează performanțe ridicate în sarcini precum recunoașterea imaginilor, procesarea vorbirii și procesarea limbajului natural”, se arată într-o declarație a Universității Yamagata.

„Detecția obiectelor prin învățarea profundă identifică automat clase specifice de obiecte din imagini și determină locația, dimensiunea și clasificarea acestora. Este similar cu procesul pe care oamenii îl folosesc atunci când detectează lucruri precum „câini” sau „pisici”, dar în acest caz, computerul o face”, se mai arată în declarație.

Liniile Nazca sunt un grup de geoglife din deșertul Nazca, creat între 500 î.Hr. și 500 d.Hr. Sute de astfel de desene misterioase au fost descoperite în ultimul secol.

Ele sunt realizate prin sculptarea unor depresiuni în pământ, prin îndepărtarea stratului superior de sol roșiatic bogat în fier și scoaterea la lumină a unui substrat de culoare mai deschisă.

Motivele naturale sunt comune în Liniile Nazca, cum ar fi animalele - inclusiv peștii, păsările, insectele, șopârlele, câinii, pisicile, maimuțele și oamenii - precum și plantele - cum ar fi copacii și florile. Unele imagini sunt mai supranaturale, inclusiv monștri umanoizi cu două fețe și șerpi uriași cu două capete care mănâncă oameni.

Există multe speculații despre motivul pentru care oamenii au făcut eforturi mari pentru a crea aceste gravuri uriașe. Unii cercetători au teoretizat că ar fi putut servi drept repere de călătorie sau au avut un fel de semnificație astronomică, în timp ce alții sugerează că ar fi fost opere de artă făcute pentru zei.

New #Nazca Lines Discovered in Peru



Researchers at Yamagata University in Japan identified 4 new figures using an AI-driven technology that detected the lines from satellite images. These geoglyphs depict a man holding a sledgehammer, a pair of legs or hands, a fish & a bird. pic.twitter.com/cgBuFn6nO7