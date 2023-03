Insolvența Euroins. Ciuvică: În 6 ani au fost 4 falimente. Agenția asta, ASF, cică supraveghează... Sub supravegherea lor s-au întâmplat nenorocirile / video

În cadrul emisiunii „Miercurea Neagră“, la DC News, Mugur Ciuvică, președintele Grupului de Investigații Politice, a vorbit despre falimentul Euroins și rolul pe care ASF trebuia să îl joace pentru a nu ajunge la al 4-lea faliment în șase ani:

„Cum vi se pare mizeria asta cu ASF-ul, tot ce se întâmplă acolo, cu președintele Nicu Marcu?“, a întrebat Bogdan Chirieac.

„E clar că e o mizerie și e o mizerie care nu are cum să nu privească și ASF-ul, care e autoritatea de supraveghere. Ei asta trebuie să facă, să supravegheze. Nu supraveghează nimic, asta e problema pe care o văd eu acum. În 6 ani au fost 4 falimente. Practic, dintr-un an și jumătate într-un an și jumătate a fost câte un faliment. E clar că în piața asta ceva nu funcționează ca lumea și trebuie rezolvat. Trebuia rezolvat de la primul faliment. Ok, nu l-ai rezolvat la primul, trebuia rezolvat la al doilea, la al treilea, dar a venit și al patrulea și tu spui: Nu, nu, noi am supraveghat și am dat niște amenzi!“, a spus Mugur Ciuvică.

„Și și-au dat și prime de excelență“, a completat Bogdan Chirieac.

„Partea asta cu primele bun, ok, dar problema e că e o piață care nu funcționează, plină de găuri, prin care vin diverși și își trag foarte mulți bani, banii sunt dați tot din banii asiguraților și, până la urmă, tot cetățenii pierd bani și cineva câștigă. Agenția asta cică supraveghează ... . Ce supraveghează? Dacă vezi că nu funcționează ceva și tu primești 10.000-15.000 de euro pe lună ca să supraveghezi, te duci și vezi ce nu funcționează. Ei spun că nu au legislație.

Au venit în ăștia 6 ani să corecteze legislația, pentru că sunt în subordinea Parlamentului? Au venit în ăștia 6 ani să sugereze niște schimbări? Nu au făcut nimic, au stat și s-au uitat și sub supravegherea lor s-au întâmplat toate nenorocirile astea. Parlamentul ar trebui să rezolve problemele astea“, a spus Mugur Ciuvică.

