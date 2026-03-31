Înregistrare surpriză cu ministrul de externe maghiar și Serghei Lavrov: Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră

O înregistrare surpriză cu ministrul de externe maghiar, Peter Szijjarto, și ministrul rus Serghei Lavrov a atras atenția comunității internaționale. Convorbirea dintre cei doi oficiali, difuzată de VSquare, oferă indicii despre modul în care Ungaria a oferit informații sensibile din instituțiile europene Moscovei și despre interacțiunile dintre oficialii europeni și cei ruși. În centrul conversației se află intervenția în cazul sancțiunilor UE aplicate unor persoane apropiate oligarhilor ruși.

Apel telefonic imediat după întoarcerea din Rusia

Documentele audio arată că la scurt timp după ce Szijjarto s-a întors la Budapesta din Sankt Petersburg, pe 30 august 2024, a primit un apel de la Lavrov. În discuție, ministrul rus a amintit că oligarhul Alisher Usmanov a dorit ca sora sa, Gulbakhor Ismailova, să fie scoasă de pe lista sancțiunilor UE. Szijjarto a confirmat că va susține acest demers.

„Chestia este următoarea: împreună cu slovacii, depunem o propunere către Uniunea Europeană pentru a o scoate de pe listă. O vom depune săptămâna viitoare și, deoarece va începe o nouă perioadă de revizuire, va fi pusă pe ordinea de zi și vom face tot posibilul să o scoatem de pe listă”, a explicat el în acel moment.

În încheiere, ministrul maghiar a amintit despre vizita la sediul Gazprom din Rusia și a spus: „Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”.

Calitatea înregistrării sugerează sursa interceptării

Analiza audio indică faptul că vocea lui Lavrov apare mai clară, ceea ce sugerează că interceptarea a fost posibil realizată de pe telefonul ministrului rus. Șapte luni mai târziu, Ismailova a fost într-adevăr scoasă de pe lista sancțiunilor UE.

Un ofițer de informații european care a revizuit transcrierile a remarcat că Szijjarto părea aproape supus în dialogul cu Lavrov: „Dacă eliminați nume și arătați aceste conversații oricărui ofițer de caz, acesta va jura că este o transcriere a unui ofițer de informații care își folosește ajutorul”, a comentat acesta.

Ungaria și relaxarea sancțiunilor UE

Interceptările arată că acest caz nu a fost singular. Szijjarto a contribuit și la scoaterea altor persoane influente de pe lista sancțiunilor, printre care Veaceslav Moshe Kantor și ministrul rus al sportului, Mihail Degtyarev. Un diplomat european a explicat sub protecția anonimatului că Ungaria și Slovacia tind să propună liste mai lungi de nume rusești pentru a fi eliminate din motive politice, nu juridice.

De asemenea, în timpul ultimei runde de negocieri din martie, cele două țări au încercat să îl excludă și pe Usmanov de pe listă, iar discuțiile s-au prelungit până în primele ore ale dimineții.

Washington Post relatase anterior că Szijjarto furniza lui Lavrov informații în timp real despre discuțiile din cadrul UE și despre posibile decizii. Ministrul maghiar a recunoscut ulterior apelurile, argumentând că deciziile UE privind energie, industria auto și securitatea afectează direct interesele Ungariei cu partenerii externi.

Scurgerea informațiilor a provocat reacții în UE. Raportele au arătat că Ungaria a fost exclusă de la negocieri sensibile din cauza temerilor privind scurgerile de informații către Rusia. Premierul polonez Donald Tusk a comentat pe platforma X: „n-ar trebui să se mire nimeni. Bănuiam de multă vreme”, explicând că, din acest motiv, vorbește doar atunci când este strict necesar.

Declarația lui Szijjarto după apariția înregistrării

Péter Szijjarto a afirmat că înregistrarea reflectă poziția Ungariei, conform căreia sancțiunile provoacă mai mult rău statelor UE decât Rusiei:

“Se știe de mult timp că serviciile de informații străine, cu implicarea activă a jurnaliștilor maghiari, mi-au interceptat apelurile telefonice. Astăzi au făcut o nouă 'descoperire majoră': au dovedit că spun public același lucru pe care îl spun la telefon. Bună treabă!

De patru ani spunem că sancțiunile sunt un eșec, provocând mai multe daune UE decât Rusiei. Ungaria nu va fi niciodată de acord să sancționeze persoane sau companii esențiale pentru securitatea noastră energetică, pentru realizarea păcii sau pe cele care nu au niciun motiv să se afle pe o listă de sancțiuni.

Cu toate acestea, lista interceptărilor nu este completă. De asemenea, m-am consultat în mod regulat cu miniștri de externe din mai multe țări din afara UE pe teme legate de sancțiuni.”

