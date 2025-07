Infuzia răcoritoare care te scapă de balonare și îți îmbunătățește digestia

Infuzia rece cu ghimbir, castravete și mentă este o băutură revigorantă cu multiple beneficii pentru sănătate. Castravetele hidratează, are efect diuretic și sprijină digestia datorită conținutului ridicat de apă și fibre. Menta combate balonarea și susține memoria, fiind bogată în vitaminele A, C, E, calciu și fier. Ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare, accelerează metabolismul și ajută la eliminarea retenției de apă, fiind util și în răceli. Combinația este ideală pentru zilele de vară, potrivit 20minutos.es.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @ArthurHidden

Ce proprietăți are menta

Efect antiinflamator și analgezic

Menta are proprietăți antiinflamatoare și ușor analgezice, datorate în special mentolului. Atunci când este aplicat local sub formă de ulei esențial diluat, poate ameliora durerile musculare, durerile de cap sau durerile articulare. Are un efect răcoritor care reduce senzația de disconfort și tensiune.

Împrospătează respirația

Frunzele de mentă și extractele din mentă sunt folosite frecvent în produsele de igienă orală. Acestea combat bacteriile care cauzează respirația urât mirositoare și oferă o senzație plăcută de prospețime. Guma de mestecat cu mentă nu doar maschează mirosurile, ci și contribuie la reducerea bacteriilor din cavitatea bucală.

Are efect decongestionant și expectorant

Menta este de mare ajutor în caz de răceală sau sinuzită. Inhalarea vaporilor cu ulei esențial de mentă sau consumul de ceai de mentă poate elibera căile respiratorii, fluidifica secrețiile și reduce inflamația nazală. Mentolul produce o senzație de ușurare a respirației, chiar dacă nu reduce efectiv congestia.

Calmează greața

Menta este eficientă în combaterea grețurilor, fie că este vorba despre răul de mișcare, o indigestie sau grețurile din timpul sarcinii. Ceaiul de mentă sau aromaterapia cu ulei esențial pot reduce senzația de vomă și pot calma stomacul. De aceea, este un remediu frecvent folosit de femeile însărcinate sau de cei care suferă de rău de mișcare.

Are efect relaxant și ușor sedativ

Pe lângă efectele ei fizice, menta are și un impact psihologic pozitiv. Aroma ei are un efect calmant asupra sistemului nervos, iar consumul de ceai de mentă înainte de culcare poate reduce anxietatea și favoriza somnul. Este o alternativă naturală pentru cei care caută relaxare fără medicamente.

Are proprietăți antimicrobiene și antifungice

Extractele din mentă și uleiul esențial au capacitatea de a inhiba dezvoltarea unor bacterii și ciuperci. Aceste proprietăți o fac utilă în combaterea unor infecții minore, atât intern (în cavitatea bucală sau stomac), cât și extern (pe piele). Este un ingredient natural valoros în produse de igienă sau îngrijire corporală.

