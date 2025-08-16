Informație îngrijorătoare: 68 de copii au fost părăsiți în maternități sau spitale în primele luni ale lui 2025

Un număr de 68 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi în alte unităţi sanitare, în primul trimestrul al acestui an, cu 13 mai mulţi faţă de perioada similară din 2024, conform datelor publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie (ANPDCA).



Dintre aceştia, 45 de copii au fost părăsiţi în maternităţi şi 23 în secţiile de pediatrie.



Pe de altă parte, în primele trei luni din 2025 au fost externaţi 62 de copii părăsiţi în unităţi sanitare. Dintre aceştia, patru s-au reîntors la familiile lor, şase au fost plasaţi la familii/persoane şi 46 la asistenţi maternali.



Totodată, un copil a fost plasat într-un centru de primire în regim de urgenţă, iar cinci se regăsesc în alte situaţii, conform datelor ANPDCA.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News