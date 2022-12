Inflația din Japonia a atins maximul din ultimii 41 de ani

Inflația comercială de bază din Japonia a crescut la 3,7% în luna noiembrie a anului 2022, un record din 1981 până în prezent, transmite BBC. Recordul anterior a fost stabilit când criza din Orientul Mijlociu a dat peste cap producția de petrol și a crescut mult prețurile la energie.

Decenii la rând, țara a încercat să stimuleze inflația, însă acum consumatorii niponi au parte de prețuri mai mari la produse în timp ce salariile stagnează. Până acum, Banca Japoniei (BOJ) a adopta o politică monetară foarte relaxată pentru a stimula economia. Recent, instituția financiară a crescut rata dobânzii pentru titlurile de stat pe 10 ani de la 0,25% la 0,5%.

Acest lucru a rezultat în creșterea în valoare a yenului în comparație cu dolarul american, ajungând la un maxim din 1990 încoace (1 USD = 151 YEN). Acum, prețul a scăzut, alimentând inflația și accelerând creșterea prețurilor care erau deja în creștere din cauza războiului din Ucraina.

Japonia are una dintre cele mai mici rate ale inflației din lume și a reușit să evite soarta celorlalte țări din G7 care au crescut gradual rata dobânzii pentru a încetini creșterea prețurilor. În Statele Unite, inflația ajunge la 7,1%, în timp ce Marea Britanie are o inflație de 10,1%. Uniunea Europeană are o inflație medie de 11,1%.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News