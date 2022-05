Indicele ROBOR, maxim istoric. Mircea Coșea: Măsură corectă, dar cu efecte negative asupra populației. Inflația va continua să crească

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 5,07% pe an, de la 5,01% cât a fost luni, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



Un nivel mai mare a fost înregistrat în data de 2 aprilie 2013, când acesta s-a situat la 5,17% pe an. La începutul lui 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1,98%, potrivit Agerpres.

”ROBOR-ul creşte pentru că tot creşte inflaţia. ROBOR-ul anticipează situaţia inflaţionară pe care o avem, se uită înainte, de aceea e semnificativ mai mare decât dobânda de politică monetară. Trebuie să vedem următorul aspect. Creditele care s-au dat din mai 2019 nu sunt atât de afectate, iar multe dintre creditele care s-au dat înainte de 2012, s-au dat pe dobânzi ROBOR mai mari. Este evident că oamenii sunt afectaţi de creşterea ROBOR-ului. Suntem într-o creştere de inflaţie, sunt recorduri peste tot, în Europa, în SUA. Probabil va mai creşte o lună, două, până când, conform estimării noastre, ajungem la un maxim al inflaţiei. După care nu spunem că va scădea brusc, dar va fi un nivel ceva mai redus, rămânând la nivelul acesta, dar nu va mai atinge nivelurile de la jumătatea acestui an. Asta e estimarea noastră, dacă nu apar elemente noi, cum ar fi preţurile la carburant, criză la petrol, etc. Nu vreau să fiu pesimist, dar se poate mult mai rău”, a spus, ieri, Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR (citește AICI).

Mircea Coșea

Redacția DC News l-a contactat pe profesorul de economie Mircea Coșea pentru a face o radiografie a declarațiilor lui Dan Suciu și a-și exprima punctul de vedere asupra situației economice în care România se află:

„E o chestiune de manual. Conform manualelor clasice de economie, inflația se corectează prin dobândă, iar politica monetară pe care Banca Națională a României o practică este una corectă. La o inflație care este în creștere, sigur că și dobânda este în creștere, în consecință și ROBOR-ul. Problema este dacă o astfel de creștere a dobânzii de referință a ROBOR-ului este binevenită în actuala situație.

Sigur că ea este dependentă de inflație, dar, în momentul de față, populația României este supusă la o presiune atât de mare din partea succesiunii de crize care nu au fost rezolvate începând cu cea pandemică, cea energetică și cea alimentară, încât măsura aceasta pe care o ia banca și care e corectă în mod teoretic are efecte negative asupra populației, pentru că se scumpește creditul, adică dobânzile sunt mai mari, iar dobânzile mai mari nu revin doar pe capul celor care au luat credite, deoarece există și credite de producție, de servici, care, până la urmă, includ această dobândă în costuri, deci ele ajung la cumpărătorul final, la cetățean.

Acest lucru se întâmplă pentru că Banca Națională a României nu poate de una singură să lupte împotriva inflației în condițiile în care România se află într-o situație extrem de dificilă ca urmare a deficitelor mari pe care le are. E o dereglare macro-economică extrem de periculoasă. Are deficit comercial mare, are un deficit al contului curent mare și nu mai vorbim de deficitul bugetar sau cel al bugetului de pensii. În economie, politica monetară nu are în momentul de față efectele scontate în lupta contra inflației, pentru că nu există și măsuri pe care Guvernul ar trebui să le practice prin politici bugetare și fiscale“, e de părere economistul Mircea Coșea.

„Inflația va continua să crească“

„România are acum o inflație care nu este numai de natura banilor, ci este și de natura costurilor, deci este nevoie de o restructurare a economiei, în sensul reducerii costurilor pe care România le are în producție, ca urmare a faptului că are un consum mare de energie pe unitate de produs, ca urmare a faptului că importă foarte mult și importă și inflație, ca urmare a faptului că nu reușește să aducă pe piață producție românească agro-alimentară prelucrată intern. Până când nu vor exista și niște politici de restructurare, în sensul creării unei valori adăugate mai mari și a unor costuri mai reduse pe produs, banca nu va putea să stopeze inflația, iar domnul Suciu, când vorbește, are dreptate și anume că deocamdată nu ne putem aștepta la o reducere a ROBOR-ului pe termen scurt pentru că inflația merge înainte.

Sigur, eu am o părere diferită față de domnul Suciu în ceea ce privește dinamica inflației. Eu nu cred că ea se va tempera în câteva luni, pentru că sunt câteva elemente care ne arată că inflația va continua să crească. sunt elemente care țin de economia globală, iar războiul din Ucraina nu s-a terminat, cu toate implicațiile lui pe costul materiilor prime și agricole. Se pare că o să fie un an agricol foarte prost la nivelul economiei globale, cu secetă și alte probleme de mediu, și continuă să existe o neclaritate în ceea ce privește importurile Uniunii Europene cu furnizorul ei principal de energie, care este Rusia. După părerea mea, nu s-au găsit formele ca dependența de energia rusă să fie eliminate pe termen scurt.“, a spus, pentru DC News, Mircea Coșea.

