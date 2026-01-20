Indianul care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat, copleșit de donațiile românilor: Iubesc oamenii din România

Cetățeanul indian Vipan Kumar, în vârstă de 47 de ani, a părăsit recent spitalul după intervenția dramatică din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova. Fără să stea pe gânduri, bărbatul a sărit în apa înghețată a lacului pentru a salva o fetiță de 5 ani care căzuse accidental. Slăbit, dar vizibil emoționat, Kumar le-a mulțumit jurnaliștilor care l-au așteptat la externare. „Iubesc oamenii din România”, a spus acesta, potrivit unui clip publicat de Plus Oltenia.

Solidaritate după un gest de curaj

Povestea indianului care a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat s-a răspândit rapid. Oamenii au reacționat instinctiv. Comunitatea locală s-a mobilizat, iar o campanie de donații a fost inițiată de pagina de Facebook „Craiova My Beautiful City”.

Rezultatul a depășit orice așteptări. Organizatorii au anunțat că suma strânsă este suficientă pentru a-i schimba viața lui Vipan Kumar, iar sprijinul financiar continuă să vină. „Donațiile voastre continuă chiar și acum. Eu, Kumar și angajatorul lui vă mulțumim din suflet pentru sprijin și implicare”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina campaniei.

Nu a fost vorba doar despre bani. A fost un semn clar de recunoștință și un răspuns colectiv la un act de umanitate.

Viața lui Kumar în România

Pentru Vipan Kumar, România nu a fost o destinație ușoară. Trăiește singur aici de aproape doi ani și a ajuns în țară în iunie 2024, cu un scop clar: să muncească și să își susțină familia rămasă în India.

Realitatea de zi cu zi a însemnat șantiere, muncă fizică grea și un traseu birocratic complicat pentru obținerea și menținerea dreptului de ședere. La început, a lucrat ca muncitor necalificat în județul Hunedoara. Din decembrie 2025 este angajat al unei firme de construcții din județul Dolj, iar în prezent se află în proces de finalizare a actelor de ședere.

Doi oameni, aceeași intervenție

Salvarea fetiței nu a fost un act solitar. Alături de Kumar a intervenit și Mădălin Popescu, economist din Craiova, care a intrat în lac cu o targă improvizată pentru a ajuta la recuperare.

Popescu a povestit că a verificat mai întâi grosimea gheții, apoi s-a urcat pe targă și s-a târât până la copil și la Kumar, care se aflau deja în apă. Deși implicarea sa a fost esențială, acesta a ținut să sublinieze rolul decisiv al muncitorului indian: „Indianul a fost hotărâtor. Din câte am aflat ulterior, el intrase cu 10-15 minute înaintea mea. Dacă el nu ar fi ținut-o în brațe până să vin eu și până să vină ceilalți, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Mare merit eu nu am, pentru că am stat doar cinci minute. El, în schimb, a stat mult mai mult cu fata”.

Un gest rar primit cu mulțumiri

Curajul lui Vipan Kumar nu a trecut neobservat de autorități. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că muncitorul indian va primi titlul de cetățean de onoare al municipiului, o distincție acordată pentru fapte excepționale.

„O asemenea tragedie era să avem în aceste zile. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui indian, acum toată lumea este bine”, a declarat primarul Olguța Vasilescu, la scurt timp după salvarea fetiței.

Donațiile continuă, recunoașterea oficială prinde contur, iar povestea lui Vipan Kumar rămâne una dintre acele întâmplări care arată ce se poate întâmpla atunci când umanitatea și curajul ne ghidează.

