€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Fetiţă salvată de un cetăţean indian. Ministrul Muncii: Într-o lume plină de etichete, un "migrant" a făcut ce trebuie
Data publicării: 18:33 18 Ian 2026

Fetiţă salvată de un cetăţean indian. Ministrul Muncii: Într-o lume plină de etichete, un "migrant" a făcut ce trebuie
Autor: Mihai Ciobanu

florin-manole_34034400 Sursa foto: Agerpres

Florin Manole a transmis un mesaj referitor la cazul fetiţei salvate de la înec în Craiova de un cetăţean indian.

 

O fetiţă în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în lacul din Parcul "Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova, la o distanţă de aproximativ 10 metri de mal. Salvatorul este cetăţean indian şi lucrează în România ca muncitor necalificat în construcţii iar pentru gestul său va primi titlul de cetăţean de onoare, a anunţat, duminică, primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu.

Citiţi şi: Olguţa Vasilescu: Cetăţeanul indian care a salvat o fetiţă de la înec în parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al orașului

Şi Florin Manole, ministrul Muncii, a trasmis un mesaj referitor la acest caz. 

"Într-o lume plină de etichete, un 'migrant' a făcut ce trebuie. A sărit primul să salveze viața un copil. Și nu-l plătise nimeni să-și riște viața. Îl cheamă Vipar Kumar și este de naționalitate indiană.

Umanitatea bate discursul urii. Poate că înainte să mai judecăm, ar trebui să ne amintim de acest exemplu de curaj al unui migrant", a scris ministrul Muncii pe Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

florin manole
craiova
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Internetul revine treptat în Iran, după proteste reprimate violent
Publicat acum 20 minute
România, între criza Groenlandei şi invitaţia lui Trump în Consiliul pentru Pace. Chirieac, după reacţia lui Nicuşor Dan: Nu știm ce să facem!
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Fetiţă salvată de un cetăţean indian. Ministrul Muncii: Într-o lume plină de etichete, un "migrant" a făcut ce trebuie
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Tragedie în Giurgiu: Un tânăr de 28 de ani, găsit mort sub un ATV
Publicat acum 1 ora si 51 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 19-25 ianuarie 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close