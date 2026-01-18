Olguţa Vasilescu: Cetăţeanul indian care a salvat o fetiţă de la înec în parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al orașului

"Salvatorul fetiței care era să se înece ieri în parcul Romanescu este cetățean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani și este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor, urmând să obțină permis de ședere. Pentru curajul și omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, în speranța că gestul său va fi o inspirație și pentru alții. De asemenea, ceilalți craioveni care au sărit în lac să ajute și ei fetița vor fi premiați, urmând să luăm legătura și cu aceștia", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Un copil în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în lacul din Parcul "Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova, la o distanţă de aproximativ 10 metri de mal, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj.

Potrivit sursei citate, imediat după incident, un adult a intrat în apă pentru a-l salva şi a reuşit să îl ia în braţe, dar nu a mai putut ieşi la mal. În ajutorul lor au mai sărit încă cinci oameni, iar echipajele de intervenţie sosite la faţa locului i-au scos pe toţi din apă şi i-au transporta la spital pentru investigaţii medicale.

Atât copilul, cât şi cele şase persoane adulte erau conştiente şi cooperante la momentul preluării de către echipajele ISU.

La intervenţie au participat un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune, scrie Agerpres.

De ce nu este un gard în jurul lacului

După ce mai mulţi cetăţeni au spus că ar fi util un gard care să împrejmuiască lacul, Lia Olguţa Vasilescu a spus de ce acesta nu există.

"În ceea ce privește absența gardului în jurul lacului Romanescu, e bine de știut că am vrut să îl montăm în 2016, când am reabilitat parcul. Dar, la sesizările repetate ale unor jurnaliști, ministrul #rezist al Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, ne-a trântit un raport prin care ne înfiera cu patos revoluționar că "distrugem" parcul. Că nu e bun gardul, că stâlpii sunt prea apropiați, că de ce așa multe camere video, că de ce sistem de irigat în parc, că... diverse... Când am spus comisiei trimise de la minister să ne înfiereze că am avut copii înecați iarna, fiindcă se dau cu sania pe dealuri și aterizează în lac, ne-au spus că și dacă se lovesc la cap în gard e rău... Concluzia comisiei chemate de cârcotașii craioveni era că am "mutilat" parcul. Pentru cei care nu își mai amintesc cum arăta parcul Romanescu înainte de reabilitare o să caut poze: cratere pe alei, bănci galbene și rupte, vegetație uscată... ", a mai scris primarul Craiovei.