€ 5.0894
|
$ 4.3816
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0894
|
$ 4.3816
 
DCNews Stiri Olguţa Vasilescu: Cetăţeanul indian care a salvat o fetiţă de la înec în parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al orașului
Data actualizării: 16:01 18 Ian 2026 | Data publicării: 14:18 18 Ian 2026

Olguţa Vasilescu: Cetăţeanul indian care a salvat o fetiţă de la înec în parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al orașului
Autor: Florin Răvdan

Electrocentrale Craiova se confruntă cu probleme grave. Olguța Vasilescu Se fac eforturi disperate ca să trecem iarna Olguța Vasilescu, primarul Craiovei. Sursa foto: Agerpres

Primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat că îi va acorda titlul de "Cetăţean de Onoare" al municipiului bărbatului din Nepal care a reuşit să o salveze de la înec pe fetiţa de 5 ani căzută sâmbătă în lacul din Parcul Romanescu.

 

"Salvatorul fetiței care era să se înece ieri în parcul Romanescu este cetățean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani și este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcțiilor, urmând să obțină permis de ședere. Pentru curajul și omenia de care a dat dovadă, Primăria Craiova îi va acorda titlul de cetățean de onoare al orașului, în speranța că gestul său va fi o inspirație și pentru alții. De asemenea, ceilalți craioveni care au sărit în lac să ajute și ei fetița vor fi premiați, urmând să luăm legătura și cu aceștia", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Un copil în vârstă de 5 ani a fost salvat, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut în lacul din Parcul "Nicolae Romanescu" din municipiul Craiova, la o distanţă de aproximativ 10 metri de mal, informează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dolj.

Potrivit sursei citate, imediat după incident, un adult a intrat în apă pentru a-l salva şi a reuşit să îl ia în braţe, dar nu a mai putut ieşi la mal. În ajutorul lor au mai sărit încă cinci oameni, iar echipajele de intervenţie sosite la faţa locului i-au scos pe toţi din apă şi i-au transporta la spital pentru investigaţii medicale.

Atât copilul, cât şi cele şase persoane adulte erau conştiente şi cooperante la momentul preluării de către echipajele ISU.

La intervenţie au participat un echipaj SMURD şi o ambarcaţiune, scrie Agerpres.

De ce nu este un gard în jurul lacului 

După ce mai mulţi cetăţeni au spus că ar fi util un gard care să împrejmuiască lacul, Lia Olguţa Vasilescu a spus de ce acesta nu există. 

"În ceea ce privește absența gardului în jurul lacului Romanescu, e bine de știut că am vrut să îl montăm în 2016, când am reabilitat parcul. Dar, la sesizările repetate ale unor jurnaliști, ministrul #rezist al Culturii de atunci, Vlad Alexandrescu, ne-a trântit un raport prin care ne înfiera cu patos revoluționar că "distrugem" parcul. Că nu e bun gardul, că stâlpii sunt prea apropiați, că de ce așa multe camere video, că de ce sistem de irigat în parc, că... diverse... Când am spus comisiei trimise de la minister să ne înfiereze că am avut copii înecați iarna, fiindcă se dau cu sania pe dealuri și aterizează în lac, ne-au spus că și dacă se lovesc la cap în gard e rău... Concluzia comisiei chemate de cârcotașii craioveni era că am "mutilat" parcul. Pentru cei care nu își mai amintesc cum arăta parcul Romanescu înainte de reabilitare o să caut poze: cratere pe alei, bănci galbene și rupte, vegetație uscată... ", a mai scris primarul Craiovei. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

lia olguta vasilescu
lacul romanescu
cetatean de onoare
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
CFR Cluj, transfer de la rivala din Giuleşti
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Militarii germani se retrag din Groenlanda. Au terminat misiunea de recunoaştere
Publicat acum 1 ora si 41 minute
Ce pensie are Traian Băsescu şi cât a câştigat la recalculare
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Olguţa Vasilescu: Cetăţeanul indian care a salvat o fetiţă de la înec în parcul Romanescu va primi titlul de cetățean de onoare al orașului
Publicat acum 2 ore si 31 minute
Problemele industriei auto europene, "catastrofale şi ireversibile". Gabriel Biriş trage un semnal de alarmă
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Ian 2026
Interzicerea centralelor de apartament, inevitabilă. Dezvoltatorul Tinu Sebeșanu avertisment despre blocurile vechi: Vor fi ghetouri, nu vei mai putea trăi în ele
Publicat pe 16 Ian 2026
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie. Vești foarte bune pentru trei zodii
Publicat pe 16 Ian 2026
Putin deschide ușa dialogului cu Europa. Ce condiții pune Rusia pentru "restabilirea" relațiilor
Publicat pe 17 Ian 2026
BANCUL ZILEI: Sfaturi pentru bărbați...
Publicat pe 16 Ian 2026
BANCUL ZILEI: O bătrânică îl lasă "mască" pe un tânăr
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close