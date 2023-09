India va avea un nou nume din 18 septembrie: Cel pe care îl avem acum ne-a fost dat de britanici

Prim-ministrul indian Narendra Modi, într-o primă mişcare în favoarea schimbării, a folosit numele Bharat pe invitaţiile la cină pe care le-a trimis liderilor străini la summitul G-20.

Preşedintele Baroului de la Curtea Supremă, Adish Aggarwala, a explicat că "guvernul Modi a luat toate măsurile necesare pentru a face din India un adevărat Bharat". "Vom înflori în continuare sub numele de Bharat. Numele India a fost dat de britanici", adaugă el.

Cuvântul ales pentru schimbare este, în realitate, un alt nume dat Indiei de ani de zile şi care apare reflectat în textele antice.

India a devenit ţara cu cea mai mare populaţie din lume de la jumătatea anului 2023, depășind China

India nu dispune de nicio dată oficială recentă despre numărul locuitorilor săi, întrucât nu a mai efectuat un recensământ din 2011. Recensământul din India, care are loc o dată la un deceniu, ar fi trebuit să se desfăşoare în 2021, dar a trebuit să fie amânat din cauza pandemiei de coronavirus.



Obstacole logistice şi reticenţe politice au împedicat desfăşurarea sa în perioada actuală şi este puţin probabil ca acest exerciţiu de mare amploare să aibă loc în curând. Guvernul naţionalist hidus al prim-ministrului Narendra Modi este acuzat de criticii săi că întârzie intenţionat recensământul pentru a nu face publice date despre chestiuni sensibile, precum şomajul, înaintea alegerilor naţionale de anul viitor.



Economia indiană întâmpină dificultăţi în a oferi locuri de muncă milioanelor de tineri care ajung în fiecare an pe piaţa muncii. Jumătate din populaţia Indiei are mai puţin de 30 de ani.



Ţara asiatică se confruntă totodată cu enorme dificultăţi pentru a produce electricitate, hrană şi locuinţe în cantităţi suficiente pentru locuitorii săi deveniţi tot mai numeroşi. Marile oraşe indiene se luptă să facă faţă acestei situaţii.

8 miliarde de locuitori



Potrivit Pew Research Centre, populaţia indiană a crescut cu peste 1 miliard de persoane din 1950, anul de la care ONU a început să primească date demografice.



Raportul UNFPA estimează că populaţia mondială va ajunge la 8,045 miliarde de locuitori până la jumătatea anului 2023.



Alte ţări, în principal din Europa şi Asia, se pot aştepta la o prăbuşire demografică pe parcursul deceniilor următoare, potrivit datelor ONU publicate în iulie 2022 despre evoluţia populaţiei mondiale până în 2100.



În schimb, în Africa, populaţia ar trebui să crească de la 1,4 miliarde la 3,9 miliarde de locuitori până în 2011, reprezentând 38% dintre locuitorii planetei, comparativ cu 18% în prezent, conform aceloraşi date.



Opt ţări cu peste 10 milioane de locuitori, majoritatea din Europa, inclusiv Grecia, Italia, Polonia, Portugalia şi România, s-au confruntat cu o scădere a populaţiei în ultimul deceniu.



Japonia cunoaşte şi ea un declin cauzat de îmbătrânirea populaţiei, înregistrând o scădere de peste 3 milioane de locuitori între 2011 şi 2021.



În ceea ce priveşte populaţia mondială, aceasta nu ar trebui să scadă decât începând din jurul anului 2090, după ce va atinge pragul de 10,4 miliarde de locuitori, potrivit datelor ONU

