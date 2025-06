Incredibil cât câștigă o bonă în România. ”Eu. ca doctor, uneori nu ajung la această sumă pe lună”/ ”Sunt educatoare de 22 de ani și nu câștig atât”

Pe un grup de Facebook de profil, creat la Laura Cosoi, ”Eu te-am făcut, eu te iubesc”, a fost ridicată problema plății pentru bone. O mămică întreabă cât ar trebui să primească lunar o bonă pentru doi copii de 10 și 12 ani, care să pregătească și micul dejun, prânzul, cina, gustările, cumpărături pentru casă, băgat la spălat și întins/strâns rufe, calcă pentru copii și face curat în casă. Pe lângă toate cele menționate, ar trebui să iasă cu copiii în parc și să îi ducă la activități.

Răspunsurile au uimit mulți internauți, având în vedere salariile acordate bonelor.

”Lucrurile menționate de dvs. și un pic în plus face bona mea. Îi ofer 8000 lei si asigurare de sănătate” a răspuns o mămică.

”Eu. ca doctor, uneori nu ajung la această sumă pe lună. Dvs. ce lucrați să puteți da atât de mult bonei?” a ridicat problema o alta.

”Dețin o afacere, sunt nevoită să plec odată cu copilul la școală și mă întorc la 8-9 seara. Pic ruptă și nu sunt in stare de nimic. Prefer cele o oră- două până la somn să le petrec cu ei, nu să gătesc sau să fac lecții... așa că prefer să facă cineva în locul meu asta. Eu doar mă bucur de ei. Mai am un copilaș de 2 ani și nu am altă soluție. Ori muncesc să ne permitem, ori stau acasă și trăim din cei 6000 lei ai soțului care este angajat la stat” a răspuns mămica.

”Minimum 6000 de lei. Nu e doar bonă, văd, e și menajeră”, ”1500 euro aș cere, pe lună! Dacă e zi de zi”, ”Doamnă, dumneavoastră cereți 3 posturi! Bona, femeie la curățenie și plus o bucătăreasă sa vă gătească! Lucrurile astea de plătesc cu 6000-7000 de lei. Mama mea face toate cele la o familie în Ilfov și atât câștigă.Duce și aduce și copiii de la școală cu mașina ei personală”, ”Cred că merita 6000- 7000 lei la câte face!”, ”Sunt educatoare. Lucrez în învățământ de 22 ani, am studii superioare/, toate gradele didactice și nu câștig cât o bonă. Nu sunt invidioasă, dar mă bucur că, în anumite meserii, munca este apreciată și răsplătită corespunzător”, ”Eu aș cere 10 mii pentru asta, cu tot respectul. Ar însemna 0 viață personală separată de voi”, ”Carte de munca plătită, zile libere și măcar 7000 lei pentru toate cele” sunt alte reacții.

