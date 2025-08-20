Incident terifiant în Santorini: O porțiune de pământ efectiv s-a prăbușit brusc VIDEO

Un incident terifiant a avut loc în Imerovigli, Santorini, când o porțiune de teren s-a prăbușit brusc duminică după-amiază, măturând tot ce i-a stat în cale. În câteva secunde, zona a fost înghițită de un nor gros de praf, locuitorii și turiștii urmărind cu groază scenele surprinse pe video, publicate ulterior de protothema.gr.

Experții spun că zona este afectată puternic de construcții, fiind cu risc ridicat. Ei subliniază, conform GreekCityTimes, că lucrările de construcție în curs la o clădire nouă, combinate cu fundația geologică instabilă, au contribuit la alunecarea de teren.

”Santorini este o insulă cu o geomorfologie fragilă, iar dezvoltarea excesivă multiplică riscul de alunecări de teren”, avertizează oamenii de știință, subliniind nevoia urgentă de reglementări și controale mai stricte în domeniul construcțiilor pentru a proteja atât mediul, cât și viețile umane.

Videoclipul înregistrat de localnici ilustrează limitele dezvoltării necontrolate pe o insulă aflată sub o presiune turistică imensă și o activitate seismică constantă. Iarna trecută, locuitorii au fost nevoiți să-și evacueze temporar locuințele din cauza temerilor legate de un cutremur major.

Experții avertizează că, fără măsuri de protecție semnificative, incidente similare s-ar putea repeta, cu consecințe și mai grave.

