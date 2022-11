Începe programul de stimulare a natalităţii. Gabriela Firea: Din 5 decembrie se pot depune deja cererile

Cu ocazia semnării ordinului, Gabriela Firea a susţinut şi o declaraţie de presă în cadrul căreia a oferit detalii despre momentul din care cuplurile pot începe să depună dosarele, precizând că suma decontată este de 15.000 de lei, în două tranşe, una pentru procedurile preliminare, iar a doua pentru transferul propriu-zis al embrionilor.

”Din păcate, în ţara noastră unul din 5 cupluri suferă de infertilitate, sunt statistici îngrijorătoare. De asemenea, din păcate, din motive financiare nu toater cuplurile infertile au posibilitatea să urmeze un tratament adecvat. Acesta costă în jur de 3.000 de euro”, a spus Gabriela Firea, potrivit România TV.

Gabriela Firea a explicat că acest program a fost unul de real succes la nivelul Bucureştiului, unde s-au născut 560 de copii în urma unor astfel de proceduri, acesta fiind motivul pentru care PSD a considerat necesară extinderea sa la nivel naţional, „pentru că această coaliţie şi-a propus să fie alături de toate nevoile oamenilor, iar infertilitatea nu este un moft, este reală şi este declarată de medici specialişti”.

Evaluarea va fi una cât se poate de rapidă pentru ca aceste cupluri sau femeile singure să nu aştepte foarte mult”, a mai arătat ministrul Familiei. Firea a dat asigurări că acest program va avea finanţare şi anul viitor. ”Le asigur pe toate doamnele care ne privesc şi care au temeri că se vor sfârşi banii că nu se întâmplă acest lucru”, a spus aceasta. Ministrul a explicat că vor fi acceptate trei proceduri pe an iar suma decontată este de 15.000 de lei, circa 3.000 de euro, în două tranşe, un voucher pentru tratament şi unul pentru procedură.

Natalitatea, în scădere

Problema demografică se agravează în România. În primele 8 luni ale acestui an numărul nou-născuților e în scădere față de aceeași perioadă din 2021. Datele transmise de Institutul Național de Statistică vin în condițiile în care, de la an la an, în România se nasc din ce în mai puțini copii. 2021 a fost anul în care, în România, s-au născut cei mai puțini copii din 1930 încoace, 180.000, potrivit datelor statistice. Anul acesta, în perioada ianuarie-august, s-au născut puțin peste 112.000 de copii.

