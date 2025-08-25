Incendiu puternic în Buftea. Un depozit de mase plastice a luat foc - VIDEO

Pompierii intervin, luni dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un spațiu de depozitare din Buftea.

UPDATE

Pompierii au realizat un dispozitiv de protecție pentru limitarea propagării la alte spații de depozitare, a precizat ISUBIF.

Construcția este pe structură de beton, fără etaj, folosită pentru depozitarea de mase plastice.

S-a acționat pentru decopertarea învelitorii acoperișului, pentru a se putea interveni mai eficient cu apă și spumă, potrivit Agerpres.

Știre inițială

Un incendiu a izbucnit, luni dimineață, la un spațiu de depozitare din localitatea Buftea, suprafața afectată fiind de aproximativ 700 de metri pătrați, potrivit ISU București-Ilfov.

Pompierii au reușit să localizeze incendiul și precizează că acesta nu s-a extins la alte construcții sau zone din apropiere. Totodată, reprezentanții ISU au adăugat că nu există victime.

„Incendiul a fost localizat, fără a se extinde la vecinătăți. Nu sunt persoane rănite”, se arată în comunicatul ISU.

