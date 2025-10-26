Incendiu în Prahova, stins după patru zile de intervenţie

Incendiul izbucnit joi la o firmă de valorificare a deșeurilor nepericuloase din comuna prahoveană Ariceștii Rahtivani a fost stins duminică dimineață, după patru zile de luptă continuă cu flăcările.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, intervenția s-a încheiat în jurul orei 7:00. În tot acest timp, la fața locului au acționat cinci ofițeri și peste o sută de subofițeri și soldați gradați profesioniști.

Incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați pe platforma de depozitare a deșeurilor, generând un nor dens de fum, motiv pentru care autoritățile au emis un mesaj de avertizare RO-ALERT pentru populație.

Garda de Mediu Prahova a anunțat declanșarea unui control la firma respectivă pentru a verifica respectarea normelor de mediu și siguranță.