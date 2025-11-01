Incendiu în Harghita: O femeie a murit după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări

Sâmbătă seara, o femeie în vârstă de 93 de ani a murit, după ce locuința sa din comuna Vărșag a fost cuprinsă de flăcări.

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Harghita, incendiul a afectat locuința și o anexă gospodărească, care au fost distruse în proporție de aproape 90%.

În locuință a fost descoperit trupul neînsuflețit al unei femei de 93 de ani, surprinsă de flăcări în timpul incendiului.

La fața locului au acționat trei echipaje de pompieri de la Detașamentul Odorheiu Secuiesc, dotate cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD, alături de echipa Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Vărșag, potrivit aceleiași surse.