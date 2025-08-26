Data publicării:

Incendii record în UE: Peste un milion de hectare de teren au ars în 2025

Autor: Elena Aurel | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Incendiile de vegetație au ars până acum peste un milion de hectare de teren în Uniunea Europeană, cel mai ridicat nivel înregistrat într-un an de când există date oficiale, adică din 2006, arată statisticile UE, potrivit Reuters. 

Până marți, un total de 1.028.000 de hectare din UE au fost devastate de flăcări – o suprafață mai mare decât Cipru și peste nivelul atins în oricare alt an, potrivit datelor Sistemului European de Informații privind Incendiile Forestiere (EFFIS), analizate de Reuters.

Recordul anterior fusese în 2017, când incendiile au mistuit aproximativ 998.000 de hectare.

Cele mai afectate au fost Spania și Portugalia, care au cumulat împreună aproximativ două treimi din suprafața arsă la nivelul UE. Datele EFFIS arată o creștere bruscă a incendiilor între 5 și 19 august – o perioadă ce a coincis cu un val de căldură de 16 zile în Peninsula Iberică.

Valul de căldură s-a încheiat săptămâna trecută, după ce a alimentat incendii care au ucis cel puțin opt persoane în cele două țări și au forțat închiderea unor linii feroviare și drumuri.

Totuși, marți încă erau active zece incendii în regiunea Castilia și León din Spania, unde aproximativ 700 de persoane au fost evacuate, iar flăcările continuau să ardă și în regiunile nordice Galicia și Asturias.

În Portugalia, temperaturile mai scăzute au adus o oarecare ușurare, iar un incendiu izbucnit la Piódão a fost stins luni după 12 zile. Cu peste 60.000 de hectare arse, acesta este cel mai mare incendiu de vegetație înregistrat vreodată în Portugalia.

Schimbările climatice fac ca incendiile de vegetație, valurile de căldură și secetele să fie mai frecvente și mai intense – deși măsurile de prevenție, precum curățarea terenurilor de vegetația uscată, au jucat un rol important în limitarea răspândirii focului.

Incendiile de vegetație din UE au emis până acum 38 de milioane de tone de dioxid de carbon în acest an, potrivit EFFIS. Este mai mult decât în aceeași perioadă a oricărui alt an din evidențe, ceea ce pune 2025 pe traiectoria de a depăși recordul anual de 41 de milioane de tone.

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

