Incendii devastatoare în Israel. Imagini apocaliptice în jurul Ierusalimului / video

Un incendiu masiv a izbucnit miercuri în Israel în pădurile dintre Eshtaol și Latrun, la vest de Ierusalim, forțând evacuarea și închiderea drumurilor, în timp ce mii de oameni s-au adunat pentru sărbătorile Zilei Memoriale. Avivat de temperaturi ridicate, umiditate scăzută și vânturi puternice, incendiul, despre care se crede că a fost declanșat intenționat, s-a extins rapid în mai multe locații din Israel, notează JPost.

„Este un atac terorist asupra Israelului”, a declarat Eli Beer, președintele organizației United Hatzalah de răspuns în caz de urgență, pentru The Media Line.

El a menționat că incendiile au fost declanșate în 20 de locații separate.

O sursă de securitate a confirmat, de asemenea, pentru The Media Line că în spatele incendiilor se afla probabil un act terorist, adăugând că mai multe persoane au fost arestate.

Poliția a arestat 18 persoane suspectate de incendiere, dintre care una a fost prinsă în flagrant, a declarat joi prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Israel is on fire. Here is a video from last summer when Israelis built a catapult to start wildfires in Lebanon. pic.twitter.com/Kna1TLxG1N

BREAKING: ????????????



Israeli media says today's fires are the LARGEST in "Israel's history."



The highway between Jerusalem and Tel Aviv has been closed.



So far, nine settlements have been evacuated.



This is what god’s wrath looks like.

pic.twitter.com/cCRlWamrlm