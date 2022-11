În opinia lui Zelensky, Ucraina a depășit Rusia în spaţiul informaţional

Potrivit Rador, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că, în opinia sa, Ucraina a reuşit să depăşească Rusia în spaţiul informaţional. El a spus acest lucru în timpul unui discurs online adresat comunităţii studenţeşti din Irlanda.

"Cred că am parcurs foarte bine acest drum. Nu este încă complet, dar am început să ne facem auziţi. Informaţia în mâinile noastre a devenit o armă puternică. În opinia mea, aici este invers: Rusia a avut mai multe arme pe câmpul de luptă, dar în spaţiul informaţional am reuşit să o depăşim", a declarat Volodimir Zelenski şi a mulţumit întregii lumi şi ucrainenilor pentru acest lucru. La 24 februarie 2022, Rusia a lansat o invazie la scară largă în Ucraina, continuând agresiunea militară care durează din 2014, scrie Ukrinform.

Zelensky despre rachetele care au lovit Polonia: Nu știu exact ce s-a întâmplat, dar sunt sigur că a fost o rachetă rusească

Experții ucraineni vor participa la ancheta privind circumstanțele căderii rachetelor în Polonia, a declarat joi președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, vorbind la conferința Bloomberg New Economy Forum, relatează Euromaidan.

”Ieri am primit confirmarea că specialiștii noștri vor participa la anchetă. Până la finalizarea anchetei, nu putem spune cu exactitate ce rachete sau ce piese au căzut pe teritoriul Poloniei. Dar am văzut imagini cu diametrul găurii. Nu ar putea fi doar rămășițele sistemelor antirachetă”, a spus Zelensky.

”Toată lumea ar trebui să înțeleagă că aproape 100 de rachete au fost trase în acea zi. Sunt recunoscător lumii pentru sprijinirea Ucrainei cu sisteme de apărare aeriană. Nu este prima dată când părți ale unei rachete rusești cad pe teritoriul unei alte țări”, a spus Zelensky.

”Nu știu exact ce s-a întâmplat de data asta, 100%. Nici lumea nu știe 100%. Sunt sigur că a fost o rachetă rusească. Suntem recunoscători că nu suntem învinovățiți pentru că luptăm cu rachete rusești pe teritoriul nostru”, a adăugat președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky. Citește mai mult AICI.

Citește și:

Președintele Poloniei spune că Ucraina poate monitoriza, dar nu poate participa la investigarea rachetelor

Președintele polonez, Andrzej Duda, a declarat joi că specialiștii din Ucraina ar putea monitoriza investigația în curs privind incidentul cu rachete din Polonia fără a lua parte la acesta, deoarece participarea lor ar necesita respectarea reglementărilor internaționale relevante.

"Pentru a putea vorbi despre participarea la anchetă, este necesar să se respecte reglementările relevante ale dreptului internațional și ale tratatelor internaționale. Este întotdeauna o activitate în cadrul așa-numitului asistență juridică", a spus președintele Poloniei, Andrzej Duda, scrie Urdu Point.

Marți, presa poloneză a relatat că două rachete au căzut pe teritoriul țării, în Voievodatul Lublin, la graniță cu Ucraina. În urma incidentului, două persoane au fost ucise.

Cu toate acestea, Ministerul polonez de Externe a spus că doar o rachetă, presupusă de fabricație rusă, a căzut pe teritoriul Poloniei. La acea vreme, Duda a spus că Varșovia nu are informații exacte despre originea rachetei, dar miercuri, el a spus că cel mai probabil aparține Ucrainei.

Pe baza unor informații preliminare, NATO și SUA au concluzionat, de asemenea, că racheta nu a fost trasă din Rusia. Citește mai mult AICI.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News