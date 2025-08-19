În Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) vor apărea încă două „meserii”

Pe site-ul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS) a fost lansat recent în dezbatere publică un proiect de act normativ care propune introducerea unor noi ocupaţii în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea COR, nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobat iniţial prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1832/856/2011, prevede includerea a două noi ocupaţii.

Acestea nu au fost încă aprobate şi nici publicate în Monitorul Oficial. Prin urmare, modificările vor intra în vigoare doar după finalizarea acestor etape.

Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) este un nomenclator introdus pentru prima dată în 1995.

Cele două ocupaţii propuse prin proiect sunt:

crescător de câini, cod COR 516406;

instructor de şah, cod COR 342221.

Pentru a produce efecte, proiectul trebuie mai întâi aprobat oficial şi publicat în Monitorul Oficial.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News