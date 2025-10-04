Impozitul progresiv, soluție sau capcană? Avertismentul unui expert: Va crește sărăcia în România

Introducerea unui impozit progresiv nu e o soluție fezabilă în momentul de față, spune analistul economic Adrian Negrescu. Măsura ar determina taxe mai mari pentru angajați și agravarea nivelului de sărăcie din România.

Bani mai puțini pentru angajați sau în plic, „la negru”

„Nu văd fezabil pentru următorii ani, în momentul de față, acel impozit progresiv pe care-l propune PSD. Pentru simplul motiv că nu va face altceva decât să crească taxele salariale. Și să crească, și mai mult, sărăcia în România. De ce?

Chiar dacă ei promovează ideea că vor taxa bogații - 'bogați' fiind cei care 'au tupeul' să câștige mai mult de 7-8.000 de lei pe lună. Din această perspectivă, s-ar putea ca multe dintre firme, trezindu-se în fața unor taxe mai mari, să reducă, practic, salariile acestor oameni. Sau să le dea niște bani în plic, la negru, special pentru a evita aceste taxe mai mari.

Acționăm inconștient, propunem niște soluții care n-au nicio legătură cu economia reală”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu, în dialog cu realizatorul emisiunii „Totul despre bani”, Mihai Ciobanu.

Care sunt, de fapt, soluțiile?

Adrian Negrescu propune trei soluții: reducerea taxelor pentru salariile mici, listarea la bursă a companiilor de stat și atragerea mai eficientă a fondurilor europene.

„Eu cred că tăierea costurilor salariale la salariile mici este absolut necesară. Să tăiem, practic, de la un anumit nivel - de la 3.500 - 4.000 de lei - să nu mai avem taxe sau să avem niște taxe foarte mici, pentru a da posibilitatea companiilor să angajeze oameni.

E absolut necesar ca 2026 să fie anul listărilor la bursă. Să ducem pe piața de capital românească pachete minoritare de acțiuni de la companiile statului: de la Aeroporturi București, de la Hidroelectrica etc. Să aducem bani la bugetul de stat, expertiză și management privat în aceste companii. Și o transparentizare a modului în care se fac cheltuielile în aceste companii publice.

2026 e anul în care va trebui să apăsăm puternic pedala atragerii de fonduri europene, fără de care va fi aproape imposibil să ajungem la un deficit bugetar de 6%”, a mai punctat economistul, în exclusivitate pentru DCNews.