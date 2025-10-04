€ 5.0889
|
$ 4.3349
|

Subcategorii în Economie

 
Data actualizării: 20:03 04 Oct 2025 | Data publicării: 19:55 04 Oct 2025

EXCLUSIV Impozitul progresiv, soluție sau capcană? Avertismentul unui expert: Va crește sărăcia în România
Autor: Iulia Horovei

bani (2) Bani. Foto: Freepik.com
 

Este sau nu introducerea impozitului progresiv o soluție viabilă pentru România?

Introducerea unui impozit progresiv nu e o soluție fezabilă în momentul de față, spune analistul economic Adrian Negrescu. Măsura ar determina taxe mai mari pentru angajați și agravarea nivelului de sărăcie din România.

Bani mai puțini pentru angajați sau în plic, „la negru”

Nu văd fezabil pentru următorii ani, în momentul de față, acel impozit progresiv pe care-l propune PSD. Pentru simplul motiv că nu va face altceva decât să crească taxele salariale. Și să crească, și mai mult, sărăcia în România. De ce?

Chiar dacă ei promovează ideea că vor taxa bogații - 'bogați' fiind cei care 'au tupeul' să câștige mai mult de 7-8.000 de lei pe lună. Din această perspectivă, s-ar putea ca multe dintre firme, trezindu-se în fața unor taxe mai mari, să reducă, practic, salariile acestor oameni. Sau să le dea niște bani în plic, la negru, special pentru a evita aceste taxe mai mari.

Acționăm inconștient, propunem niște soluții care n-au nicio legătură cu economia reală”, a declarat analistul economic Adrian Negrescu, în dialog cu realizatorul emisiunii „Totul despre bani”, Mihai Ciobanu.

Care sunt, de fapt, soluțiile?

Adrian Negrescu propune trei soluții: reducerea taxelor pentru salariile mici, listarea la bursă a companiilor de stat și atragerea mai eficientă a fondurilor europene.

„Eu cred că tăierea costurilor salariale la salariile mici este absolut necesară. Să tăiem, practic, de la un anumit nivel - de la 3.500 - 4.000 de lei - să nu mai avem taxe sau să avem niște taxe foarte mici, pentru a da posibilitatea companiilor să angajeze oameni.

E absolut necesar ca 2026 să fie anul listărilor la bursă. Să ducem pe piața de capital românească pachete minoritare de acțiuni de la companiile statului: de la Aeroporturi București, de la Hidroelectrica etc. Să aducem bani la bugetul de stat, expertiză și management privat în aceste companii. Și o transparentizare a modului în care se fac cheltuielile în aceste companii publice. 

2026 e anul în care va trebui să apăsăm puternic pedala atragerii de fonduri europene, fără de care va fi aproape imposibil să ajungem la un deficit bugetar de 6%”, a mai punctat economistul, în exclusivitate pentru DCNews.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

emisiunea Totul despre bani
dcnews
Mihai Ciobanu
exclusiv
economie
finante
taxe
companii
piata libera
impozit progresiv
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Georgia, zguduită de proteste masive în ziua alegerilor locale
Publicat acum 27 minute
Cine e posibila primă femeie prim-ministru a Japoniei
Publicat acum 49 minute
Traian Băsescu spune că statul paralel nu există: E o copilărie
Publicat acum 51 minute
Apple și Amazon profită de ”shutdown”-ul guvernului Trump
Publicat acum 1 ora si 17 minute
Impozitul progresiv, soluție sau capcană? Avertismentul unui expert: Va crește sărăcia în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Oct 2025
Monica Pop, avertisment privind o vitamină: Când m-am îmbolnăvit de cancer, nivelul acestui element era 3
Publicat pe 02 Oct 2025
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
Publicat pe 02 Oct 2025
Ce ascund gafele virale ale lui Nicușor Dan. Bogdan Chirieac: Este evident că îl deranjează!
Publicat pe 02 Oct 2025
Rutte, șeful NATO, s-a răstit la un lider european care a invocat Articolul 4 din tratat
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
 
alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close