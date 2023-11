Sute de tineri, care au ieșit de la școlile din centrul Clujului și nu numai, au stat la coadă vineri după-masă, pentru a primi shaorma gratis. Elevii au ocupat aproape în întregime trotuarul de pe Bulevardul 21 Decembrie 1989 din fața unei șaormerii. Coada s-a întins pe o lungime de zeci de metri.

Campania a fost anunțată pe rețelele de socializare cu câteva zile înainte, iar doritorii au trebuit să se înscrie, în prealabil, în online. 'Nu e un truc, e Black Friday pe bune, cu gust autentic și shaorma din partea casei! Gustul autentic nu vine cu etichetă de preț, vine cu pofta de mai mult ', transmitea anunțul la care au 'aderat' aproximativ 6000 de oameni.

Statisticile spun că locuitorii din Cluj sunt printre cei mai mari consumatori de shaorma din țară.

Românii au comandat anul trecut, în medie, o şaorma la 10 secunde. Au fost livrate peste 3,31 de milioane de porţii în 2022, cu 60% mai mai mult faţă de anul precedent, arată datele unei aplicaţii de livrare.



Acest preparat este pe locul doi în topul preferinţelor românilor, utilizatori ai aplicaţiei de livrare, precedat doar de burgeri.



"Minutul de aur al anului pentru consumul de şaorma a fost înregistrat la data de 24 februarie 2022, de sărbătoarea Dragobetelui, la ora 19:45, minut în care românii au comandat 69 de porţii. În plus, luna martie a înregistrat un record al consumului de şaorma, iar la nivelul întregului an s-a comandat o şaorma la fiecare 10 secunde", conform datelor Glovo.



Românii au ales în special acest preparat pentru masa de seară, astfel încât o treime dintre comenzile de anul trecut au fost plasate în intervalul orar 18:00 - 20:00, în special joia şi vinerea. În plus, utilizatorii Glovo preferă să savureze acest preparat cu specific oriental şi noaptea târziu, mai mult de 10% dintre comenzile de şaorma fiind plasate în intervalul 23:00 - 02:00. În topul preferinţelor românilor rămâne şaorma mare de pui, urmată de varianta cu vită şi curcan.

Cluj-Napoca, în topul orașelor din România unde se mănâncă multă șaorma





România ocupă primul loc la nivel global când vine vorba de consumul de şaorma din reţeaua aplicaţiei de livrare de 25 de ţări, iar la nivel local, Bucureşti, Braşov, Constanţa, Timişoara, Cluj-Napoca şi Iaşi sunt oraşele în care s-a înregistrat mai mult de jumătate din consumul total de şaorma în România anul trecut.



În ceea ce priveşte evoluţia anuală a consumului la nivel de oraşe, datele platformei arată că utilizatorii din Târgu-Mureş au comandat de 8 ori mai multă şaorma în 2022 faţă de anul precedent, în timp ce utilizatorii din Galaţi au comandat de şase ori mai multă şaorma. Cel mai mare fan al preparatului cu specific oriental este un orădean care, în medie, a comandat şaorma de şase ori pe săptămână pe parcursul anului trecut.

