Imaginea zilei. Israelul, sinonim cu precizia activităților militare: O rachetă a pătruns EXACT în dormitorul unui oficial iranian

Așa acționează Israelul. O lovitură cu rachetă a fost lansată direct într-o clădire rezidențială. Chiar și geamurile au rămas intacte. Lovitura a fost direcționată exact către dormitorul unui membru al Statului Major General iranian. Adică, practic, l-au lovit direct în frunte cu o rachetă. Restul locatarilor din clădire au scăpat doar cu o sperietură ușoară. Zero victime civile.

Kashirin

This is how Israel works. A missile strike was launched directly into a residential building. Even the windows were intact. The strike was aimed right at the bedroom of a member of the Iranian General Staff. That is, they literally hit the man in the forehead with a… pic.twitter.com/Mxcv5E8sGM