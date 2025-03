Imaginea cu președintele Ucrainei care i-a enervat pe ruși. Zelenski, în fața Kremlinului în flăcări / foto în articol

O fotografie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pozând în faţa unei picturi ce arată Kremlinul în flăcări şi publicată luni de revista Time a indignat Moscova, relatează agenţia DPA și Agerpres.

"Aceasta ilustrează probabil cel mai bine nivelul de dezvoltare intelectuală şi starea interioară a celui care pozează pentru imagini ca aceasta", a remarcat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov.

Despre acea pictură, realizată în anul 2022 de artistul georgian Sandro Antadze şi denumită "Vis", se spune că este pentru preşedintele Zelenski simbolul favorit al victoriei pe care o doreşte în războiul cu Rusia.

Potrivit revistei Time, pictura se află într-o încăpere situată în spatele biroului preşedintelui ucrainean. Aceeaşi pictură a fost expusă pentru a fi vizibilă în mesajul de Anul Nou adresat de Zelenski pe 31 decembrie 2023. El a spus în acel mesaj că aceia care aduc infernul în Ucraina îl vor vedea într-o zi de la propriile ferestre.

Aceeaşi revistă, care i-a luat un interviu lui Zelenski şi a publicat un articol însoţit de respectiva pictură, mai scrie că o altă pictură, ce arată o navă militară rusească scufundată în Marea Neagră în anul 2022, atârnă chiar deasupra patului preşedintelui ucrainean. Încă o pictură ilustrează soldaţi ucraineni luptând pe teritoriul Rusiei.

Vorbind despre aceste picturi, Zelenski a spus revistei Time: "Fiecare dintre ele este despre victorie (...) Eu acolo trăiesc".

