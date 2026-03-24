Ierusalimul renunță la sărbătorile de Florii din cauza războiului

Aşa cum a anunţat Patriarhul Latin al Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa, "procesiunea tradiţională din Duminica Floriilor, care se desfăşoară de la Muntele Măslinilor către Ierusalim, este anulată" şi "va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru oraşul Ierusalim, într-un loc care urmează să fie stabilit".

Locurile sfinte, închise pe fondul conflictului

De când Israelul şi Statele Unite au lansat bombardamentele asupra Iranului pe 28 februarie, Biserica Sfântului Mormânt a rămas închisă, la fel şi celelalte locuri sfinte, prin urmare nu a fost celebrat nici Postul Mare la Ierusalim.

În fiecare Duminică a Floriilor, mii de persoane, pelerini, palestinieni creştini şi turişti urcă până pe Muntele Măslinilor cu cântări şi ramuri de măslin, într-o atmosferă de sărbătoare, dar cu o prezenţă substanţială a poliţiei israeliene.

Patriarhul Latin al Ierusalimului a invitat pe toată lumea să se unească într-o rugăciune pe 28 martie, pentru "pace şi serenitate, în special pentru cei care suferă din cauza conflictului".

Şi Liturghia Crismei, care de obicei are loc Joia Mare, anul acesta pe 2 aprilie, a fost amânată pentru o dată ce va fi stabilită "de îndată ce situaţia o va permite". Dar "restricţiile determinate de conflict şi evenimentele din ultimele zile nu prevestesc o îmbunătăţire iminentă", semnalează patriarhul.

Rachetă interceptată a lovit zona Patriarhiei

Pe 20 martie, un fragment considerabil dintr-o rachetă iraniană interceptată a lovit acoperişul Patriarhiei Ortodoxe Greceşti din Ierusalim, situată alături de Biserica Sfântului Mormânt, fără a provoca victime.

"Duritatea acestor vremuri de război, care ne afectează pe toţi, poartă astăzi povara suplimentară de a nu putea sărbători Paştele împreună şi cu demnitate. Aceasta este o rană care se adaugă multor altora provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Deşi nu ne putem aduna aşa cum ne-am dori, să nu renunţăm la rugăciune", a îndemnat patriarhul.