€ 5.0962
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0962
|
$ 4.3982
 
DCNews Stiri Ierusalimul renunță la sărbătorile de Florii din cauza războiului
Data publicării: 18:11 24 Mar 2026

Ierusalimul renunță la sărbătorile de Florii din cauza războiului
Autor: Dana Mihai

Ierusalimul renunță la sărbătorile de Florii din cauza războiului - Imagine generata cu AI

Tradiţionala sărbătoare a Duminicii Floriilor pe străzile Ierusalimului de Est, prevăzută să se desfăşoare în Săptămâna Mare pe data de 29 martie, nu va mai avea loc anul acesta.

Aşa cum a anunţat Patriarhul Latin al Ierusalimului, Pierbattista Pizzaballa, "procesiunea tradiţională din Duminica Floriilor, care se desfăşoară de la Muntele Măslinilor către Ierusalim, este anulată" şi "va fi înlocuită de un moment de rugăciune pentru oraşul Ierusalim, într-un loc care urmează să fie stabilit".

Locurile sfinte, închise pe fondul conflictului

De când Israelul şi Statele Unite au lansat bombardamentele asupra Iranului pe 28 februarie, Biserica Sfântului Mormânt a rămas închisă, la fel şi celelalte locuri sfinte, prin urmare nu a fost celebrat nici Postul Mare la Ierusalim.

În fiecare Duminică a Floriilor, mii de persoane, pelerini, palestinieni creştini şi turişti urcă până pe Muntele Măslinilor cu cântări şi ramuri de măslin, într-o atmosferă de sărbătoare, dar cu o prezenţă substanţială a poliţiei israeliene.

Patriarhul Latin al Ierusalimului a invitat pe toată lumea să se unească într-o rugăciune pe 28 martie, pentru "pace şi serenitate, în special pentru cei care suferă din cauza conflictului".

Şi Liturghia Crismei, care de obicei are loc Joia Mare, anul acesta pe 2 aprilie, a fost amânată pentru o dată ce va fi stabilită "de îndată ce situaţia o va permite". Dar "restricţiile determinate de conflict şi evenimentele din ultimele zile nu prevestesc o îmbunătăţire iminentă", semnalează patriarhul.

Rachetă interceptată a lovit zona Patriarhiei

Pe 20 martie, un fragment considerabil dintr-o rachetă iraniană interceptată a lovit acoperişul Patriarhiei Ortodoxe Greceşti din Ierusalim, situată alături de Biserica Sfântului Mormânt, fără a provoca victime.

"Duritatea acestor vremuri de război, care ne afectează pe toţi, poartă astăzi povara suplimentară de a nu putea sărbători Paştele împreună şi cu demnitate. Aceasta este o rană care se adaugă multor altora provocate de conflict. Dar nu trebuie să ne lăsăm descurajaţi. Deşi nu ne putem aduna aşa cum ne-am dori, să nu renunţăm la rugăciune", a îndemnat patriarhul.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ierusalim
duminica floriilor
război Orientul Mijlociu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close