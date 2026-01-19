Când pică Paștele în 2026. Tradiții și obiceiuri de Paști

Paștele ortodox este sărbătorit, în fiecare an, în prima duminică ce urmează Lunii pline, după echinocțiul de primăvară, așa cum a stabilit Primul Sinod Ecumenic de la Niceea. Anul acesta, Paștele ortodox ca fi sărbătorit duminică, 12 aprilie, ca luni, 13 aprilie, să fie a doua zi de Paști, ambele zile libere legale.

În acest an, Paștele catolic va fi cu o săptămână mai devreme decât cel ortodox, în 5 aprilie. În ortodoxie, în ziua Paștelui catolic va fi sărbătorită ziua de Florii.

Tradiții și obiceiuri de Paști 2026

Paștele este sărbătoarea Învierii Domnului. Sfintele Paști reprezintă ”omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura altei vieți veșnice și săltând îl lăudăm pe Mântuitorul, pe cel unul binecuvântat și preamărit, Dumnezeul părinților noștri” arată crestinortodox.ro.

În ziua de Paști, credincioșii strigă: ”Hristos a Înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viața dăruindu-le”.

Tradițiile de Paști se concentrează pe Învierea lui Iisus Hristos:

se vorbesc ouăle roșii - simbol al renașterii și al sângelui.

credincioșii participă la slujba de Înviere, de unde duc acasă lumina sfântă. Lumânarea adusă acasă cu lumină sfântă, de Paști, are rol protector tot anul.

se ciocnesc ouăle vopsite și înainte oamenii spun: ”Hristos a Înviat!/ Adevărat a Înviat!”.

se întinde masă tradițională de Paști: cu miel, drob, pască și cozonac.

se poartă haine noi.

Există și obiceiuri precum a te spăla pe față cu apă rece în care ai pus un ou roșu, pentru noroc.

”Sărbătorim cu toții o mare victorie, o victorie uriașă, victoria lui Iisus asupra morții”

În urmă cu mai mulți ani, de Paști, părintele Vasile Ioana spunea, într-un interviu: ”Sărbătorim cu toții o mare victorie, o victorie uriașă, victoria lui Iisus asupra morții. Moartea era cea care era capătul drumului și pentru dragostea Lui cea mare, El a venit pe pământ, a murit pentru noi, a luat în El păcatele noastre și le-a topit în iubirea Lui și astfel, a biruit moartea, Iisus Hristos a învins moartea prins jertfa Lui”.