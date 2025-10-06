€ 5.0886
|
$ 4.3619
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 20:07 06 Oct 2025

ICI București și Compania Nationala "Unifarm" S.A., Memorandum de Cooperare. Ce presupune
Autor: Anca Murgoci

ici bucuresti
 

ICI București și Compania Nationala "Unifarm" S.A. au semnat un Memorandum de Cooperare.

Momentul marchează începutul unei colaborări menite să consolideze relațiile dintre cele două instituții în domeniul transformării digitale și al inovării, în sprijinul îmbunătățirii interacțiunii dintre pacient și sistemul sanitar din România. Documentul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, și Adrian-Marius Dobre, director general Unifarm.
 
Parteneriatul are ca scop identificarea și dezvoltarea unor proiecte comune, cu impact pozitiv asupra eficienței operaționale, digitalizării proceselor și creșterii nivelului de siguranță și transparență în activitățile specifice celor două entități, având în vedere obiectivul comun de a susține sănătatea pacientului ca element al securității naționale.
 
„Prin acest memorandum, ICI București își reafirmă angajamentul de a sprijini inițiativele de modernizare și digitalizare în domeniile strategice ale societății. Colaborarea cu Unifarm se înscrie în seria parteneriatelor interinstituționale prin care ne propunem să consolidăm capacitățile digitale la nivel național și să integrăm noile tehnologii în sprijinul unui sistem de sănătate mai eficient și mai orientat către nevoile pacienților din România”, a susținut dr. ing. Adrian Victor Vevera, Director General ICI București.
 
„Ne bucurăm să colaborăm cu ICI București, un institut cu experiență solidă în cercetare și inovație. Memorandumul semnat astăzi deschide noi oportunități de cooperare pentru îmbunătățirea activităților noastre și pentru susținerea misiunii noastre comune – îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pacienților.”, a declarat dr. Adrian-Marius Dobre, Director General Unifarm S.A.
 
Documentul prevede stabilirea unui cadru de cooperare între cele două organizații în vederea schimbului de expertiză, dezvoltării de proiecte și inițiative comune, precum și promovării inovației și a digitalizării la nivel instituțional.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Opțiunile lui Macron, după demisia lui Lecornu. Ștefan Popescu explică ce ar însemna demisia președintelui Franței
Publicat acum 8 minute
Horoscop 7 octombrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
Publicat acum 10 minute
ICI București și Compania Nationala "Unifarm" S.A., Memorandum de Cooperare. Ce presupune
Publicat acum 13 minute
Grindeanu, precizări despre alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 23 minute
Piesele generate de AI domină topurile. Vlad Mircea Pufu (PNL), semnal de alarmă: Legea trebuie urgent modificată!
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 04 Oct 2025
Alegeri Cehia: Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat detaşat
Publicat pe 04 Oct 2025
Zuckerman: Eu sunt speriat, n-am văzut așa ceva din anii '38-'39. Dacă nu e un răspuns ferm, Putin va continua
Publicat pe 04 Oct 2025
Andra, diagnostic neașteptat: Eram pe tratament! Mi-au zis medicii că scap dacă slăbesc
Publicat pe 04 Oct 2025
Alimentul care ne scurtează viața. Îl mâncăm zilnic, dar "provoacă boli grave, cancer și moarte prematură"
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close