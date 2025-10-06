ICI București și Compania Nationala "Unifarm" S.A., Memorandum de Cooperare. Ce presupune

Momentul marchează începutul unei colaborări menite să consolideze relațiile dintre cele două instituții în domeniul transformării digitale și al inovării, în sprijinul îmbunătățirii interacțiunii dintre pacient și sistemul sanitar din România. Documentul a fost semnat de Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, și Adrian-Marius Dobre, director general Unifarm.

Parteneriatul are ca scop identificarea și dezvoltarea unor proiecte comune, cu impact pozitiv asupra eficienței operaționale, digitalizării proceselor și creșterii nivelului de siguranță și transparență în activitățile specifice celor două entități, având în vedere obiectivul comun de a susține sănătatea pacientului ca element al securității naționale.

„Prin acest memorandum, ICI București își reafirmă angajamentul de a sprijini inițiativele de modernizare și digitalizare în domeniile strategice ale societății. Colaborarea cu Unifarm se înscrie în seria parteneriatelor interinstituționale prin care ne propunem să consolidăm capacitățile digitale la nivel național și să integrăm noile tehnologii în sprijinul unui sistem de sănătate mai eficient și mai orientat către nevoile pacienților din România”, a susținut dr. ing. Adrian Victor Vevera, Director General ICI București.

„Ne bucurăm să colaborăm cu ICI București, un institut cu experiență solidă în cercetare și inovație. Memorandumul semnat astăzi deschide noi oportunități de cooperare pentru îmbunătățirea activităților noastre și pentru susținerea misiunii noastre comune – îmbunătățirea stării de sănătate și a calității vieții pacienților.”, a declarat dr. Adrian-Marius Dobre, Director General Unifarm S.A.