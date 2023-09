ICI București a primit vizita lui Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București a primit în această săptămână vizita lui Bogdan Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. În cadrul vizitei, Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a descris atât proiectele de cercetare aflate în derulare, cât și viitoarele direcții de dezvoltare, potrivit ici.ro.

„Am avut o discuție productivă, în care am prezentat progresul proiectelor aflate în derulare și în care am abordat obiectivele pe care ni le-am propus pe termen mediu și lung. Continuăm să ne adaptăm la schimbările de pe piață și să identificăm noi oportunități prin care să dezvoltăm durabil institutul nostru. Am subliniat încă o dată angajamentul ferm al ICI București față de inovare, precum și determinarea de a continua să furnizăm servicii și produse de cea mai înaltă calitate.” a afirmat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București.

În contextul întrevederii, directorul general al ICI București i-a adresat domnului Bogdan Ivan mulțumiri pentru participarea la cea de-a șasea ediție a Critical Infrastructure Protection Forum, care s-a desfășurat în perioada 26-27 aprilie 2023.

Această vizită demonstrează angajamentul pentru promovarea cercetării și inovației și subliniază importanța colaborării strânse dintre instituții. ICI București își continuă misiunea de a susține excelența în cercetare și inovare, pentru dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere în România și pentru o mai bună integrare în spațiul european și internațional de cercetare.

