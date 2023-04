Iancu Guda, analist economic, trage un semnal de alarmă cu privire la creşterea datoriei publice a României şi spune că fiecare român are de plată, acum, aproximativ 10.000 euro anual.

Pentru prima dată în ultimii 12 ani, trei ţări din Europa de Est, România, Polonia şi Ungaria sunt printre primele cinci ţări emergente la împrumuturi. Întrebat ce înseamnă asta pentru ţara noastră, economistul Iancu Guda a spus că "datoria publică trebuie plătită, prin venituri mai mari la buget sau cheltuieli mai mici. În acest context, vine şi discuţia din spaţiul public despre execuţia bugetară care lasă de dorit la începutul acestui an".

Iancu Guda: Românii cu datorii să se gândească că au şi o felie de 10.000 euro datorie publică. Tot noi o plătim

"Războiul a generat această inflaţie fără precedent, lucru care a frânat creşterea economiilor emergente din jurul Ucrainei. Toate ţările din jur, Slovacia, Polonia, Ungaria, România, au o creştere mai lentă, iar asta înseamnă că veniturile la bugetul public nu evoluează bine, iar cheltuielile sunt mai mari pentru că au fost subvenţii plătite pentru a tempera impactul creşterilor la energie pentru populaţie, şi măsuri de sprijin pentru poporul ucrainean.

În cazul României, dacă ne uităm la primele două luni din acest an, veniturile publice evoluează foarte prost. La TVA sunt de exemplu încasări la acelaşi nivel. Dar, dincolo de război, noi avem şi o problemă de colectare. Inflaţia de 14,5% plus creşterea cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul de 3,8% ar fi trebuit să ducă la o creştere a încasărilor din TVA cu 17-18%. Dar încasările la TVA sunt aceleaşi, creşterea e 0 virgulă ceva. La accize avem scădere, de la 5,5 miliarde lei la 5,1 miliarde lei. Deci creşterea accizei, în contextul puterii scăzute de cumpărare a populaţiei, duce la scăderea consumului.

Cred că România are şi o problemă de inteligenţă financiară în administraţia publică. Dacă încasările la contribuţiile sociale au crescut de la 21 miliarde în primele 2 luni din 2022 la 24 de miliarde în 2023, şi cheltuielile la pensii au crescut, de la 31 la 34 miliarde, deci s-au anulat.

Practic, ne îndatorăm mai mult, la dobânzi mai mari. Doar dobânzile din acest an sunt de 7,5 miliarde lei, plătite în primele 2 luni din acest. Anul trecut, pe aceeaşi perioadă, am plătit dobânzi de doar 4 miliarde lei. Noi plătim dobânzi de trei ori mai mari decât am investit din fonduri naţionale. Dacă vom continua aşa, nu arată deloc bine lucrurile. În acest ritm, vom plăti dobânzi de aproape 50 de miliarde lei, ceea ce e enorm, cam 3% din PIB, mai mult decât jumătate din deficitul bugetar. Datoria publică pe cap de locuitor este de 10.000 euro, adică aproape cât venitul mediu net pe cap de locuitor anual. Românii care se uită la datoriile lor trebuie să realizeze că au şi 10.000 de euro de fiecare datorie publică, pentru că tot noi o plătim şi pe asta.

Cred că, de aceea, avem nevoie de reforme structurale mai devreme de alegerile politice", a mai explicat Iancu Guda la Digi24.

