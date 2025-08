Iancu Guda arată care este "singurul spor care trebuie menținut neplafonat"

Într-o postare recentă, Iancu Guda, cunoscut economist și specialist în analize financiare, a detaliat viziunea sa asupra modului în care ar trebui reformat sistemul de salarizare din sectorul bugetar. Acesta consideră că actualul model bazat pe sporuri acordate arbitrar a dus la distorsiuni grave în sistem și pledează pentru o abordare în care performanța să fie criteriul central de recompensare.

„Am fost întrebat despre reformarea salarizării în sectorul public. Inspirat fiind de experiența celor 20 de ani în business privat, corporații și după ce am văzut / citit sute de modele, am răspuns în felul următor:



Spor vs performanță: acolo unde munca este normată și se pot stabili KPI de performanță, neapărat trebuie înlocuit / sau plafonat sporul (oferit tuturor fără diferențiere de rezultat, calitate și implicare) prin indicatori de performanță.

Sănătate: putem avea un spor pentru gărzi de noapte plafonate la o sumă fixă, dar cea mai importantă sumă de bani trebuie să vină în funcție de numărul, dificultatea și rezultatul intervențiilor medicale.

Educație: spor pentru ore suplimentare plafonat, dar banii vin din rezultatele copiilor la examenele. Un polițist sau pompier va încasa o sumă mică din sporul de risc, banii adevărați nu pot veni decât din numărul și gradul de risc al intervențiilor.

Ex: diferă mult un șofer pe mașina de pompieri, de cineva care își riscă viața intrând în flăcări sau altul care dă jos o pisică din copac.

"Singurul spor care trebuie menținut neplafonat"





Acolo unde munca nu poate fi normată, personalul trebuie împărțit pe trei niveluri (junior / senior / expert) iar cumulul tuturor sporurilor trebuie plafonate la salariul de încadrare (10% - 20% - 30%). Astfel, rezolvăm debandada din ultimul deceniu: s-au inventat sporuri nesimțite pentru "te miri ce": antenă, radiații, stres, confidențialitate, muncă la calculator etc. ca să rezolve problema creșterii exagerate și nejustificate a veniturilor. Sunt bugetari care încasează din sporuri mai mult decât din salariu. Trebuie și va fi plafonat la maximum 30% din salariul de încadrare!

Singurul spor care trebuie menținut neplafonat, încurajat și stimulat este... spor la treabă. Hai România”, a scris Iancu Guda pe pagina sa de Facebook.

