I-au scrijelit „GRASĂ” pe trup. Crima care a îngrozit SUA

O femeie a fost ucisă în timp ce își plimba câinele într-un parc din SUA avea scrijelit pe piept cuvântul „GRASĂ”. Aceasta fusese înjunghiată de zeci de ori, potrivit unui raport post-mortem al legiștilor, scrie Sky News. Katherine Janness a murit în Atlanta, în iulie, din cauza „rănilor puternice la nivelul feței, gâtului și toracelui”, a constatat medicul legist din comitatul Fulton.

Femeia de 40 de ani, cunoscută și sub numele de Katie, a fost înjunghiată de cel puțin 15 ori la nivelul frunții până spre bărbie, precum și de alte zeci de ori pe corp. Cei dragi ei au spus că uciderea ei în Parcul Piedmont rămâne nerezolvată și poliția nu a comentat dacă a identificat suspecți sau persoane de interes.

Ea avea răni în forma literelor „GRA” pe partea mijlocie dreaptă a pieptului inferior și a abdomenului superior, iar încă o rană care formează „SĂ” în partea stângă a pieptului inferior.

Poliția a spus că ea și câinele ei, Bowie, au fost găsiți morți chiar după ora 1 dimineața, pe 28 iulie, la intrarea în parc Charles Allen Drive, lângă strada 10th. Imaginile de pe camerele de supraveghere difuzate de poliție au arătat-o ​​plimbând patrupedul de-a lungul trecerii de pietoni Pride a orașului.

O recompensă de până la 10.000 de dolari este oferită pentru informațiile care ar putea duce la o arestare. Joe Clark, în vârstă de 62 de ani, a spus că Janness a avut o relație cu fiica sa Emma timp de șapte ani.

„Ea a fost cu siguranță dragostea vieții fiicei mele”, a spus el. "Cine a făcut-o este doar un monstru. Ceva este foarte, foarte greșit la ei", a adăugat Clark.

APD needs your help solving a homicide that occurred on July 28, 2021 at Piedmont Park. The woman & her dog were both killed inside the park. A $10k reward is being offered for info. Contact @StopCrimeATL at 404-577-TIPS (8477) or call the APD Homicide Unit at 404-546-4235. pic.twitter.com/iDsL4yflMd