Horia Grigorescu, directorul general al Poştei Române, a explicat care a fost momentul de cotitură din 2020, an dominat de pandemie.

"Întreaga experienţă a anului 2020 a fost una definitorie pentru ce reprezintă Poşta Română şi pentru ce reprezintă într-adevăr serviciile poştale şi de livrări. A fost un an plin de provocări. În primele 3 luni, totul a început foarte bine, aveam premise să avem un spectaculos din punct de vedere financiar.

Ulterior, pe parcurs, ne-am confruntat cu această situaţie particulară a pandemiei, care a născut foarte multe provocări pentru o companie cu atâţia angajaţi, 24.000. Am găsit, însă, partea plină a paharului. Suntem o echipă de conducere care am încercat mereu să găsim punctele pozitive", a spus Horia Grigorescu.

Acesta a explicat că în 2020 a fost un moment de cotitură legat de coletele din China, care a adus schimbări la modul în care Poşta tratează coletele internaţionale.

"La debutul pandemiei de COVID veneau foarte multe pachete din China, dar s-a născut un semn de întrebare, dacă sunt sigure sau nu. Pentru a veni în sprijinul angajaţilor noştri, dar şi al clienţilor, am luat primele măsuri de siguranţă. Am început să dezinfectăm halele unde erau aceste colete, am dotat angajaţii cu măşti şi mănuşi de protecţie, ne-am format nişte stocuri extraordinar de valoroase când a lovit cu adevărat pandemia în România", a declarat Horia Grigorescu în direct la DC NEWS TV.

"Sunt zeci de milioane de trimiteri poştale internaţionale într-un an bun", a mai spus directorul Poştei Române.